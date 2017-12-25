大玩家要来了？高盛或有意为比特币做市
12月23日消息：比特币等加密货币在今年风光无限，但一直都是小范围的折腾，并没有真正的大玩家入局，但现在高盛似乎对此有些新的想法。
据外媒报道，高盛表示了有兴趣为比特币等加密货币提供做市服务，设立专门的交易专柜。
对此，路透社援引高盛的回应称：“为响应客户对数字货币的兴趣，我们正在探索如何在这方面提供最好的服务。”
这似乎是证实了高盛对这块市场的兴趣，只是并没有具体谈到如何帮助比特币业务市场化。当然消息并没有得到证实。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204437-1.html
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