购买虚拟礼品可刷票 一幼儿园评选活动遭质疑后终止

购买虚拟礼品可刷票，西安一幼儿园评选活动遭质疑后终止佘晖/华商报家长们接到幼儿园通知参加园方举办的“可爱小天使”评选活动，发现在投票环节可送虚拟礼品刷

购买虚拟礼品可刷票，西安一幼儿园评选活动遭质疑后终止

佘晖/华商报

家长们接到幼儿园通知参加园方举办的“可爱小天使”评选活动，发现在投票环节可送虚拟礼品刷票，立即对此次活动表示了质疑，但有部分家长已消费数百元用于送礼品刷票。

“可爱小天使”评选遭质疑

高女士是西安城西一家幼儿园的学生家长。她说，22日下午幼儿园通知家长，要开展一个主题为尊老爱老的“可爱小天使”评比活动，在一个园方提供的网络链接里报名并进行投票。“但在投票时发现，投票平台里可以卖虚拟礼品刷票。”

高女士说，虚拟礼品中包括鲜花、皇冠、汽车、飞机、游轮、别墅等六种，最低的鲜花价格5元，最高的别墅300元，各种礼品分别能代替几十、几百到几千张选票不等，“现在的第一就是因为家长给送了一个别墅，票一下子就上去了。”

高女士表示，她与园方沟通，了解到园方是与一家网络平台合作，她认为这种刷选票的设置不合适。

园方称及时发现并终止活动

23日上午，记者点开活动链接发现，其中除了幼儿园介绍和投票端口外，并无任何相关评选平台信息，甚至没有此次活动的相关介绍。经统计，共有84多名小朋友报名参加，其中第一名2005票，排在最后面0票。

记者任选一名小朋友点投票端口后，出现的是虚拟礼品界面，5元的鲜花可抵28票，10元的皇冠可抵58票，50元的汽车可抵288票，100元的飞机可抵588票，200元的游轮可抵1188票，300元的别墅可抵1888票，下方设有微信支付端口。23日下午3时许，记者发现，投票平台链接已关闭。

该幼儿园负责人王老师表示，是陌生人于12月20日找到幼儿园，说他们可以搞这样的评比活动，不需要幼儿园出钱，还可以通过活动推广宣传幼儿园，“他们还给我看了别的幼儿园做活动的链接，我在一再确认不需要产生任何费用后才答应的。”王老师说，评选活动是22日下午开始的，不久就有家长质疑此事，她也发现了其中的问题，随即叫停了活动，但联系不到平台方。“有的家长已花了钱，我们会妥善处理，做好解释工作。”

网络平台紧盯中小学、幼儿园

据了解，目前各类网络平台盯上中小学校和幼儿园的现象相当普遍。

“孩子学校的作业很多，每天有作业在App上完成。”小学家长刘先生表示，老师会每天就孩子完成作业的情况在班群里公布评比，若想胜出，除了完成App中免费的作业项目外，必须额外地去完成一些付费项目。

刘先生说，这些App软件都是学校统一要求家长下载使用的，否则孩子就会因作业无法完成被批评。家长在使用中不会在乎几十甚至几百元的投入，但这笔钱全部被网络平台拿走了吗？

网络平台方或涉嫌诈骗

就此，陕西仁和万国律师事务所余伟安律师分析，网络平台提供者有着非法获利的主观意图，并未付诸多少实际的劳动，即获得高额回报。在这个过程中，平台获得了非法的利润，已涉嫌诈骗。

余伟安说，园方是受害方但也有过错，对网络平台提供方审核不严导致学生家长基于对幼儿园的信任而产生经济上的损失，应当承担民事责任。学生家长也存在过错，缺乏对非法手段的甄别。

（原题为：《购买虚拟礼品可刷票 幼儿园评选活动遭质疑》）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204438-1.html

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