比特币圣诞前夜再度大跌 以太币一度大跌12%

新浪美股讯北京时间25日早间消息，比特币周日大跌逾14%，再度跌破14000美元。此前一天比特币从周五的暴跌之中反弹，一度重新站上15000美元。行业网站Coindesk的

行业网站Coindesk的数据显示，比特币目前价格在13900美元左右，较早时一度跌至13200美元。

除比特币之外，其它主要加密货币也出现了两位数的跌幅。以太币一度大跌12%，至662美元；比特币现金一度大跌19%，至2762美元。

美东时间上周五，比特币一度暴跌近30%，至10834.94美元；以太币一度下跌33%，比特币现金下跌37%。这几种加密货币的价格周六有所反弹。

仅一周之前，比特币曾经一度突破2万美元，创历史新高，自那以来已下跌近四分之一。

一些专家表示，投资者不必对比特币最近几天的疯狂波动感到担忧，除非他们使用了杠杆。市场分析师Naeem Aslam表示：“这是一只有着独特个性的野兽，20-30%的波动根本无关紧要。”

尽管最近几天波动剧烈，比特币今年迄今为止仍上涨约1300%，市值维持在2240亿美元左右。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204439-1.html

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