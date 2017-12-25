古典与现代结合！中医也玩互联网+AI

作为传承了千年的古典中医，尽管很多“秘术”至今已失传，但目前常用的一些基本功仍保存下来，生生不息。在互联网与人工智能大热的时代，古典中医能玩出什么新花

作为传承了千年的古典中医，尽管很多“秘术”至今已失传，但目前常用的一些基本功仍保存下来，生生不息。在互联网与人工智能大热的时代，古典中医能玩出什么新花样？小编为大家简单整理了12月以来中医与互联网以及AI的案例，看下古典艺术与现代科技的结合。

12月14日，在龙华区人民医院龙悦居社康中心中医馆，身处天津的石学敏院士借助中医四诊信息远程医疗系统为社区的居民完成了会诊。这种“互联网+中医药”的新举措受到了市民的称赞。

全国首个在社区设立的院士级中医工作室――“石学敏院士传承中医工作室”在龙华区人民医院挂牌成立近3个月来，为社区居民解决了不少困扰多年的老毛病，好评如潮。为使社区居民能持续享受到高i一打四零距离就诊俯卧撑，也为社康中医人员学到更多临床就诊医疗经验，龙华区的中医馆率先引进“中医四诊信息远程医疗系统”，实现名医与患者或年轻医生的近距离接触。那“中医四诊信息远程医疗系统”又是何方神圣呢？

“中医四诊信息远程医疗系统”是借助互联网能平台和智能中医四诊设备，发起具有中医特色的远程诊疗，可无须患者亲临的情况下，可对患者进行精准话的诊疗，实现在家门口就能看名医。

利用互联网与智能中医四诊设备，可以实现即时信息传输。通过中医四诊远程医疗系统，名老中医在异地甚至在家都可以为全国其他区域的人看病，克服地域的限制，改善和解决优质医疗资源不均衡的难点。

12月23日，记者从深圳市中医院获悉，人工智能医疗腾讯觅影已于近日在该院上线，前期主要协助医生进行食管癌的早期筛查工作。同时，深圳市中医院还挂牌“人工智能医学示范基地”，加入了腾讯觅影大家庭。实现了将传统中医和现代互联网相结合的模式。

据了解，“腾讯觅影”是今年腾讯发布的一款AI医学影像产品，该产品是人工智能技术与医学大数据的结合，是把图像识别、深度学习等领先的技术与医学跨界融合，并与中山大学附属肿瘤医院等权威医疗机构共同长期攻关的成果。借助深度学习技术，腾讯觅影拥有在医学影像中辅助进行癌症早期筛查的能力。据悉，腾讯觅影食管癌早筛系统准确率超过90%，肺结节早筛系统准确率超过95%，可检测3 毫米及以上的微小结节，糖网识别准确率更是高达97%。据介绍，未来，包括胃癌、肺结节、糖网、青光眼等早期筛查项目，还将陆续在深圳市中医院上线。

深圳市中医院负责人表示，作为深圳大型三甲医院，中医院也希望对腾讯觅影在医疗的应用起到推动的作用。另一方面，腾讯公司希望通过“互联网生态医院”落地深圳中医院，从而带动“互联网生态医院”向前迈进。该负责人表示，虽然秉承了中医的传统属性，但市中医院却并不因循守旧，而是积极拥抱“互联网 ”，将传统中医与互联网相融合。

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