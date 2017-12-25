　
主页 > 24小时科技新闻 > 正文

每日优鲜获得创立以来最大一笔融资 金额5亿美元

点评

科技传媒网 界面 2017-12-25 12:01

来源：界面新闻赵晓娟每日优鲜收获了其创立以来规模最大的一笔融资。12月24日，每日优鲜合伙人许晓辉在“第三届A20新农业盛典”上透露，每日优鲜下周将宣布完成

　　每日优鲜收获了其创立以来规模最大的一笔融资

　　12月24日，每日优鲜合伙人许晓辉在“第三届A20新农业盛典”上透露，每日优鲜下周将宣布完成新一轮融资，所获资金将用于无人货架便利购业务。 今年6月，每日优鲜开始在北京的商业网点办公区铺设其线下项目――每日优鲜便利购货柜，主要由常温货架、冷藏柜和冷冻柜三部分组成，提供酸奶、水果、零食等多种商品。购买方式通过微信小程序自主支付购买，类似于地铁里的自动售货机的购买方式。

　　许晓辉并未透露具体融资金额，仅向界面新闻表示投资方为行业大佬。但参加此次农业盛典的多位行业嘉宾告诉界面新闻，每日优鲜此次融资额在5亿美元，是生鲜电商行业内较大一次融资。

　　这也是每日优鲜今年获得的第三次融资。每日优鲜2014年11月创立，定位于生鲜O2O，至今完成5轮融资，最新的一轮是今年3月完成的C+轮融资，金额2.3亿美元。今年7月，每日优鲜宣布已经在一线城市实现整体盈利，7月营收达到2.8亿元，并开始建立“城市分选中心+社区前置仓”的极速达冷链物流体系，实现两小时内交付。

　　对于之前只做线上电商业务的每日优鲜而言，便利购算是一次落地，它可以将消费需求场景从3公里商圈聚焦到30米。为了覆盖这些场景并随时补货，每日优鲜会租用位置不佳或者闲置的商业空间作为社区级配送中心，以优化成本。

　　公开资料显示，依托于每日优鲜全国1000多个全温区前置仓以及全品类精选商品的供应链基础设施，每日优鲜便利购已在北京、天津、上海、深圳、杭州等10个城市完成8000个高品质（百人以上）点位拓展，并计划将快速铺设10万点位。

　　许晓辉在演讲中称，待便利购融资消息发布之后，整个（无人货架）赛道格局就会确定，“更多无人零售场景的智能盒子也会在明年1季度出现”。

　　“以后，无人货架企业的两个巨头就是每日优鲜和猩便利了。”一位知晓每日优鲜融资情况的行业人士告诉界面新闻。同样创立于今年6月的猩便利至今融资总额已接近5亿元。

　　虽然颇受资本追捧，但无人货架和便利柜模式，同样面临传统便利店和水果店的挑战。就产品种类而言，开在写字楼1层的便利店售卖的产品往往更丰富，有些甚至还提供500米内的配送服务。若将范围拓展到办公楼周边3公里，百果园、永辉、盒马等也实体店也将参与到竞争中。诞生不久的便利购、猩便利们能否在持久战中站稳脚跟并不断创新还有待观察。

　　附：每日优鲜过往融资情况

　　2014年12月获光信资本500万美元天使轮融资；

　　2015年5月，每日优鲜获腾讯领投、光信资本跟投的千万美元A轮融资；

　　2015年11月获得腾讯领投、浙商创投等机构联合跟投的2亿元B轮融资；

　　2017年1月完成1亿美元C轮融资，由联想创投和浙商创投旗下管理基金领投,腾讯、韩国KTB、远翼、华创资本跟投。

　　2017年3月完成完成C+轮的融资，金额2.3亿美元，由Tiger Global和元生资本领投。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204442-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:融资每日优鲜

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

实录：“创新双月谈”国家高新区与新经济生态

创新双月谈系列活动，是从去年8月份正式启动的。这个活动到目前为止是第九期，前面有八期。前八期是由中国科技体制改革研究会国家高新区专委会来主办、由长城所

科技传媒网创客必读科技新闻

杜比全景声营造视听盛宴 爱奇艺创新技术加持有嘻哈Live巡回

杜比全景声营造视听盛宴 爱奇艺创新技术加持有嘻哈Live巡回演唱会北京站

科技传媒网每日精选阅读

俏佰年助力520美容师节，呼吁不一样的情怀

借“520节”俏佰年美容连锁将进一步思考美容师们的未来，特别是在推动“520节”的申报和认可的路上添砖加瓦，为这个行业付出俏佰年连锁的努力和行动。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS