每日优鲜获得创立以来最大一笔融资 金额5亿美元

来源：界面新闻赵晓娟每日优鲜收获了其创立以来规模最大的一笔融资。12月24日，每日优鲜合伙人许晓辉在“第三届A20新农业盛典”上透露，每日优鲜下周将宣布完成

每日优鲜收获了其创立以来规模最大的一笔融资。

12月24日，每日优鲜合伙人许晓辉在“第三届A20新农业盛典”上透露，每日优鲜下周将宣布完成新一轮融资，所获资金将用于无人货架便利购业务。 今年6月，每日优鲜开始在北京的商业网点办公区铺设其线下项目――每日优鲜便利购货柜，主要由常温货架、冷藏柜和冷冻柜三部分组成，提供酸奶、水果、零食等多种商品。购买方式通过微信小程序自主支付购买，类似于地铁里的自动售货机的购买方式。

许晓辉并未透露具体融资金额，仅向界面新闻表示投资方为行业大佬。但参加此次农业盛典的多位行业嘉宾告诉界面新闻，每日优鲜此次融资额在5亿美元，是生鲜电商行业内较大一次融资。

这也是每日优鲜今年获得的第三次融资。每日优鲜2014年11月创立，定位于生鲜O2O，至今完成5轮融资，最新的一轮是今年3月完成的C+轮融资，金额2.3亿美元。今年7月，每日优鲜宣布已经在一线城市实现整体盈利，7月营收达到2.8亿元，并开始建立“城市分选中心+社区前置仓”的极速达冷链物流体系，实现两小时内交付。

对于之前只做线上电商业务的每日优鲜而言，便利购算是一次落地，它可以将消费需求场景从3公里商圈聚焦到30米。为了覆盖这些场景并随时补货，每日优鲜会租用位置不佳或者闲置的商业空间作为社区级配送中心，以优化成本。

公开资料显示，依托于每日优鲜全国1000多个全温区前置仓以及全品类精选商品的供应链基础设施，每日优鲜便利购已在北京、天津、上海、深圳、杭州等10个城市完成8000个高品质（百人以上）点位拓展，并计划将快速铺设10万点位。

许晓辉在演讲中称，待便利购融资消息发布之后，整个（无人货架）赛道格局就会确定，“更多无人零售场景的智能盒子也会在明年1季度出现”。

“以后，无人货架企业的两个巨头就是每日优鲜和猩便利了。”一位知晓每日优鲜融资情况的行业人士告诉界面新闻。同样创立于今年6月的猩便利至今融资总额已接近5亿元。

虽然颇受资本追捧，但无人货架和便利柜模式，同样面临传统便利店和水果店的挑战。就产品种类而言，开在写字楼1层的便利店售卖的产品往往更丰富，有些甚至还提供500米内的配送服务。若将范围拓展到办公楼周边3公里，百果园、永辉、盒马等也实体店也将参与到竞争中。诞生不久的便利购、猩便利们能否在持久战中站稳脚跟并不断创新还有待观察。

附：每日优鲜过往融资情况

2014年12月获光信资本500万美元天使轮融资；

2015年5月，每日优鲜获腾讯领投、光信资本跟投的千万美元A轮融资；

2015年11月获得腾讯领投、浙商创投等机构联合跟投的2亿元B轮融资；

2017年1月完成1亿美元C轮融资，由联想创投和浙商创投旗下管理基金领投,腾讯、韩国KTB、远翼、华创资本跟投。

2017年3月完成完成C+轮的融资，金额2.3亿美元，由Tiger Global和元生资本领投。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204442-1.html

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