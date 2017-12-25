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以色列央行考虑推出官方数字货币

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科技传媒网 新浪财经 2017-12-25 12:02

新浪美股讯北京时间25日凌晨路透社称，一位以色列央行消息人士透露，以色列央行为创建一个更为快捷的支付系统和减少现金量，正考虑推出官方数字货币。不过目前尚

以色列央行考虑推出官方数字货币

　　新浪美股讯 北京时间25日凌晨路透社称，一位以色列央行消息人士透露，以色列央行为创建一个更为快捷的支付系统和减少现金量，正考虑推出官方数字货币。不过目前尚未做出决定。

　　这位匿名消息人士透露，如果央行给出了绿灯，以色列政府将为此立法，或是把该方案纳入2019年的预算和经济计划。

　　该人士还称，和比特币等分散式、价值经常剧烈震荡的数字货币不同，由以色列央行引入的数字货币将是集中式的、安全并且需要遵守反洗钱法规。

　　“世界各国的央行都在研究（使用数字货币），所以我们也应该这么做”，该消息人士表示。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204443-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:以色列比特币数字货币

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