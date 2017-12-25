谁还在等贾跃亭下周回国？乐视早已城头变幻大王旗

贾跃亭下周回国？谁还在等贾布斯来源：北京晨报2017年12月16日，位于北京五棵松的凯迪拉克中心，蔚来汽车ES8nbsp;缓缓地用自动驾驶模式驶向舞台中心。这款拥有马

2017年12月16日，位于北京五棵松的凯迪拉克中心，蔚来汽车ES8 缓缓地用自动驾驶模式驶向舞台中心。这款拥有马化腾、刘强东、雷军等多位互联网大佬背书的电动汽车，一出生就命格不凡。中国互联网人的“造车梦”似乎一下子照进了现实。

历史总是不和人商量就“任性”向前，时间更像是淘气的孩子，将回忆打回原形。一年前的今天，这座场馆的名称还叫乐视生态中心。那是乐视创始人贾跃亭最意气风发的舞台，他在这里高唱《野子》：吹啊吹啊他的骄傲放纵；他在这里告诉世人，有一种美可以令人窒息；他在这里向世界宣布，他的造车梦，即将实现。

他已经设计好了超级汽车概念车LeSEE Pro的出场方式，他开着车上台，多么酷炫，可是这个梦想还是没能成真。

仅仅一年的光景，乐视和贾跃亭，明星互联网公司和中国版的“贾布斯”，命运都发生了180度的转变。一年前那个舞台上风光无限的人，在2017年的12月跌入谷底。他在今年12月四天两入“老赖”名单，一旦回国，不得选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位，也不能在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费。《纽约时报》也报道了他的“老赖”事迹，“下周回国”的承诺也被国人一遍遍调侃嘲笑。就连曾经因为贾跃亭夫人甘薇的明星身份以及乐视影业而星光熠熠的乐视生态中心，如今也换了招牌，见证了另一家低调务实的公司率先实现了汽车梦。

贾跃亭有没有遗憾？答案当然是肯定。

2016年10月20日，在美国旧金山艺术宫，站在演讲台上的贾跃亭表示，“为了让LeSEE Pro能在如此重要的场合与大家见面，我们已经用尽了洪荒之力。可惜，场地、黑盒子车库、自动驾驶的跑道都已经准备好了，但因为车祸，车子还是无法按照预定时间赶到发布会现场。”今天看，贾跃亭当时的遗憾有些荒诞，但那时的他还沉迷在“艺高人胆大”的人设中不愿自拔，甚至继续面对全世界夸下海口，“要全力研发和制造可垂直起降的互联网电动飞机”，因为“这样就能直接降落到我们的发布会现场了”。

一年过去了，汽车没能如期问世，乐视早已城头变幻大王旗，贾跃亭或许也不再是那个敢于说出自己的遗憾和疯狂的贾跃亭。

很多人在等着他回来。有债主，有员工，有用户；有他的妻儿，关键时刻帮他的孙宏斌，还有那么多的明星朋友。可他却表示，“担心回国后会被限制出境，要在美国发展无人汽车事业。”

不知道再过一年，固执的贾跃亭，会回来吗？

北京晨报科技新闻记者 韩元佳

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