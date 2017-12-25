这座城有200万辆电动车 有人想做下一个滴滴却悲剧了

（原标题：这座城市有200万辆电动车，有人想做成像滴滴一样的大生意，结果悲剧了）“半城绿树半城楼”，说的便是绿城南宁，得天独厚的自然条件，使得南宁满城皆

（原标题：这座城市有200万辆电动车，有人想做成像滴滴一样的大生意，结果悲剧了）

“半城绿树半城楼”，说的便是绿城南宁，得天独厚的自然条件，使得南宁满城皆绿，四季常青；而相比于满城绿，南宁给外地人留下更深刻印象的恐怕就是电动车了。

据当代广西网此前报道，2002年南宁“禁摩”后，电动自行车数量急剧上涨。截至2017年7月底，南宁市区注册登记的电动自行车已达205.1万辆，居中国各城市前列。

既然南宁人喜欢电动车，有人就想出来一个生意……

“滴滴打驴”被南宁紧急叫停

据广西新闻频道，最近，南宁就出现了一群身穿荧光绿外套，头戴小红帽，走在路上非常显眼的电动车“司机”。据了解，这个约车平台名叫驴的（音同“滴”）出行，下载App后需要先进行手机注册才能使用。在南宁，很多人都把电动自行车叫做电驴，所以“驴的出行”也被戏称为“滴滴打驴”。

▲图片来源：南国早报

这个APP的使用方法是跟网约汽车是差不多的，输入起点和终点以后，它就会根据距离计算出价钱来，并且有三个选择，一个是电动车、摩托车还有三轮车，比如现在的距离是10公里，价格就约为19元。

▲图片来源：广西新闻频道

据央广网报道，创始人黄乐曾是一名滴滴司机。在此前接受媒体采访时他表示，因为在南宁看到有大量电动自行车可进行资源利用，于是就首创了这个网约电动自行车模式。

在该软件的官方公众号介绍上，它自称是一个以电动车为主的生活共享服务软件，涵盖出行打车能功能，只要有电动车、摩托车、三轮车都能在平台上赚钱，根据出行距离实时收费，年满18周岁均可注册，接单赚钱。

黄乐在接受广西新闻频道采访时候说：“安全这一块我们也是有一定的监督的，首先我们要上传的是车主的身份证，车辆在这一块有没有取得合法的一个资格证之类的，比如说合格证，或者是有没有非法改装这一类，我们都严格把控，我们是用人工审核的形式来审核的。”

据南国早报24日消息，针对“驴的出行”是否合法等问题，南宁市交通局近日作出回应。

该局有关负责人说，根据相关规定，南宁市禁止电动车、摩托车、三轮车等非机动车从事道路旅客运输经营。因此，如果有电动车、摩托车、三轮车通过“驴的出行”平台或其他方式接单进行客运经营，均涉嫌违规，该局将依法查处。

该负责人称，12月21日，交通部门约谈了“驴的出行”平台负责人，要求平台严格遵守国家、自治区相关法律法规，守法经营，对存在涉嫌发布营运订单信息，组织电动车、摩托车、三轮车从事非法营运的手机软件内容要立即予以纠正。

▲电动车拉客目前在全国多地都被禁止（资料图，与被报道对象无关，成都商报记者 王勤摄）

随后，该公司在“驴的出行”手机软件上作出声明，称平台禁止一切带有营运性质的、存在拉客经营行为的组织和个人存在，公司将积极配合政府部门，坚决取缔、打击“摩的”“电的”非法上路。

但这一说法却与软件平台及网站上诸多内容都存在矛盾的地方。比如，该公司就在其官网上赫然写着：拥有一部电动车，就能月入5000元，开始接单吧！

▲驴来驴往公司官网截图

“共享电单车”不被国家鼓励

想把电动车做成个大生意的可不仅是上面提到的“滴滴打驴”。借着这几年“共享经济”的春风，共享电动车也横空出世。

在2017年初，北京街头悄然出现了共享电动车，它们整齐地摆排在地铁口的共享单车之中，虽然数量不多，但也足够醒目。

据投资界消息，在此之前，共享电动车分时租赁企业电滴出行宣布于2017年4月获得此前的种子轮投资人再次追加5000万元天使轮投资。除了电滴出行，目前还有“蜜蜂出行”、“觅马出行”、“萌小明”等项目也是于今年拿到了数千万元甚至亿元级别的融资。

但共享电动车的短板也是大家有目共睹的，面临的最大考验就是电量。

据相关资料显示，电动车充一次电能够行驶35公里左右，而冬天的行驶里程会相对下降。电力对于电动车的重要性就好比轮胎对于共享单车，如今共享单车首选实心胎也是为了避免出现气胎可能出现亏气或没气的状况。

此外，8月2日，交通运输部、中央宣传部、中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、人民银行、质检总局、国家旅游局等10部门联合出台的《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）也不鼓励租赁电动自行车发展。

公安部道路交通安全研究中心机动车辆安全研究室主任周文辉在接受中国网记者采访时表示，租赁电动自行车不符合共享自行车“接驳换乘、短距离出行”的发展定位。另外租赁电动自行车本身是机械化的出行工具，存在很大安全隐患。“不是什么人都能骑得了电动自行车的，驾驶人没经过驾驶培训，冒然上路，很容易发生危险。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204445-1.html

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