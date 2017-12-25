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马斯克晒SpaceX猎鹰重型火箭，将于明年初发射

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科技传媒网 互联网转载 网易 2017-12-25 12:08

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马克斯晒三枚SpaceX猎鹰重型火箭 将于明年初发射

科技传媒网讯 网易科技新闻12月21日消息，美国太空探索技术公司SpaceX没有实现2017年试飞新型猎鹰重型火箭的目标，但其目前已经在佛罗里达州卡纳维拉尔角组装完成，将接受完整的静态试验点火等测试，并于明年初发射。SpaceX首席执行官伊隆・马斯克(Elon Musk)分享了猎鹰重型火箭组装完成的照片，但不包括整流罩和火箭有效载荷等细节。你可以看到三个助推器，每个都有9个Merlin引擎。

猎鹰重型火箭是SpaceX最大功率火箭，它能够在每次发射时携带约63.5吨的载荷。这种运载能力意味着，SpaceX公司可以将更多的任务合并，同时也可以为新客户提供更重的货物需求。SpaceX目前的目标是在明年1月完成重型猎鹰火箭首次发射，据说其有效载荷是马斯克本人的跑车Tesla Roadster。

马克斯晒三枚SpaceX猎鹰重型火箭 将于明年初发射

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204446-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:火箭猎鹰SpaceX重型火箭

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