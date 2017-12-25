对话优信戴琨:推出二手车一成购业务 现阶段不会IPO





文/网易科技 彭丽慧

“我们扣了扳机，别人肯定会跟进。”在新车一成购无限喧嚣的时候，优信却宣布推出二手车一成购产品。优信集团董事长兼CEO戴琨对网易科技等媒体强调，作为国内二手车电商平台首推二手车一成购产品，它的复杂度很大，“我们的竞争对手需要相当一段时间才能推出类似的产品。”

据悉，消费者通过“优信二手车一成购”，最低仅需支付车辆售价的10%即可将车开回家。下个阶段的目标是将继续降低门槛，戴琨的期望是争取12个月之内做到首付5%。

对于近期业内出现的“二手车不能独立于新车存在”的观点，戴琨认为根本是不成立的。“在美国，甚至有价值上百亿美金的企业，只做二手车拍卖。那些认为做二手车离不开新车的人，还是因为自己的商业模型效率不够，所以在寻求转型。”

所以优信的核心业务还是二手车。

”这个消息纯属传言、不足为信。“谈到此前在网上流传的优信二手车即将赴美IPO一事，戴琨回应称，每个公司都会有上市的打算，但上市不是公司的终极目标，它是在不同阶段对资本需求的一个手段而已。对于优信来说，现在并不是重点。

首推二手车一成购：购车首付降到5000元以下

全世界的消费者拥有车辆都是边开边卖。现在汽车金融产品本身帮大家解决了一部分边开边卖的问题，但是戴琨认为解决的不够极致和彻底。

所以，在10月先用新车产品锻造整个直租的服务模式后，“优信二手车一成购”问世。

据介绍，“优信二手车一成购”采用“1+3”付款模式，消费者首年按月支付车款，即可正常使用车辆。首年期满后，消费者可将车辆过户至自己名下并继续按月支付余款，分3年还清后即可完全拥有车辆。此举帮助消费者降低购车门槛，极大减轻消费者购车压力。

据悉，通过“优信二手车一成购”，消费者最低仅需支付车辆售价的10%。真正使购车首付降到5000元以下，让月供降到1000元以下。未来随着业务不断拓展深入，将覆盖更多的高性价比的车，业务范围也将进一步扩大。“优信将继续降低门槛，争取12（个）月之内做到（首付）5%。”戴琨说。

“它的复杂度还是很大的，我们的竞争对手需要相当一段时间才能推出类似的产品。”优信之所以能抢先对手一步推出二手车一成购产品，因为这里面涉及到对所有车辆标准化的准备，以及拥有能够管理几十万辆汽车的残值能力。

在被问到优信下一个目标时，戴琨计划到2020年，优信服务门店覆盖全国所有10万人口以上的县级市和县城，一个优信的服务中心，一台拖车可服务某个片区里1万甚至2万客户。“目前，优信服务门店的雏形已经基本搭建完成，优信计划在三年内完成这个规划。”

新车一成购的平台上基本买不到热销车型

前一段时间，很多二手车电商纷纷推出新车一成购，而优信为何加注二手车一成购？

“厂家现在只有卖不动的库存，才流通到这些一成首付的供应商手里去。”戴琨认为，由于厂商对销售渠道的把控，新车一成购的平台上基本买不到热销车型。

而且，新车电商的门槛太低，谁都可有干。这导致新车一成购平台的产品差异不大，高度同质化，很难具有竞争优势。

此外，“有一类很特别的购买群体，他们未必是想要一台喜欢的车，而仅仅需要的只是10%首付。”戴琨认为，新车一成购，实际上是在帮厂商消化库存。对平台来说，这个行为的本质不是购车，而是为了贷款。这样一来，平台就要把自己的底线放的很低，而整个风险就会变得很大。

而二手车因为不受供应限制，用户能有机会再20万台车里挑选不同款型的车辆，满足用户的个人需求。

对于近期业内出现的“二手车不能独立于新车存在”的观点，戴琨认为根本是不成立的。“在美国，甚至有价值上百亿美金的企业，只做二手车拍卖。那些认为做二手车离不开新车的人，还是因为自己的商业模型效率不够，所以在寻求转型。”

无人驾驶要比共享汽车更具有革命性

随着无人驾驶、共享出行的兴起，也给人们的出行带来的巨大变革。

对于共享汽车给汽车消费带来的影响，戴琨以，全世界共享汽车政策最宽松、最友好的旧金山为例，在过去三年时间里，汽车每年的销量能达到3%到4%的增长，因此，从目前来看，没有任何城市的数据表明，共享汽车导致汽车销量下降，“汽车和拥有汽车解决的是两个完全不同的问题。”戴琨称。

“我认为革命性的产品是自动驾驶，并不是共享汽车。”戴琨表示，共享汽车并没有降低人们出行的成本，也不会减少人们在路上的时间，模式的改变永远都不是对人类生活产生本质改变的东西。但无人驾驶会对人类生活产生本质改变，“出行变成了一个不被浪费的时间，而是一个可被利用的时间。在这个过程中，我们会大大减少在出行过程中的负担和焦躁，因为人们可以喝咖啡、工作、吃饭，甚至可以睡觉。这时候就不会焦虑，因为你在享受这个时间。”

此外，他还相信，随着飞行汽车等技术的发展，也许在不久的将来，能够实现城市交通网立体化，那才会根本上改变人们的出行。

优信IPO是个传言不足为信

“这完全是个传言，不足为信。”戴琨也澄清了优信将IPO的传闻。

11月6日晚间，IFR引援知情人士表示，中国二手车在线拍卖平台优信正为美国IPO聘请银行，高盛、摩根大通和摩根士丹利将安排美国上市，可能筹集约8亿美元。

戴琨认为，上市不是公司的终极目标，它是在不同阶段对资本需求的一个手段而已。“因为我们在私募市场融了很多钱，对优信来讲，这肯定是一个考虑的范围，因为公开市场的东西更好。一个企业永远是客户需求、员工需求、股东需求，作为CEO永远在管理这些需求的不同层次，好就好在，它分阶段出来。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204447-1.html

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