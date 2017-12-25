华晨宝马成功跻身“中国智能制造十大科技进展”

日前，2017世界智能制造大会在中国南京召开，并发布了“中国智能制造十大科技进展”。华晨宝马以先进的“轿车智能化生产系统”成功跻身其中，成为入选的唯一一家

日前，2017世界智能制造大会在中国南京召开，并发布了“中国智能制造十大科技进展”。华晨宝马以先进的“轿车智能化生产系统”成功跻身其中，成为入选的唯一一家汽车制造企业。

白车身

2017世界智能制造大会由工业和信息化部、中国工程院、中国科协和江苏省人民政府联合主办，以“聚・融・创・变”为主题，聚焦世界智能制造发展方向，解析智能制造发展趋势，共同讨论智造未来。作为全球智能制造领域国际性大规模高端顶级峰会，此次大会展示了国内外智能制造领域最新的研究成果，并汇聚国内外智能制造领域最新的创新成果，构建起国内外智能制造领域最新的合作机制。

以华晨宝马汽车有限公司新大东工厂为代表的“轿车智能化生产系统”，拥有完整的生产工艺、尖端生产设备并采用大数据、数字模拟和物联网等创新生产技术，是“工业4.0”科技应用的先锋和“中国制造2025”的典范。

激光焊接

华晨宝马智能的生产系统拥有冲压、车身、涂装和总装等完整的生产工艺和配套设施，各大生产工艺均采用尖端设备和数字化管理，用以满足精密复杂的生产需求。生产系统所采用的计算机3D模拟技术建立数字模型，称为“数字双胞胎”，不仅使生产线调试更加高效，而且有助于实现更精密的生产作业。同时，大数据的应用贯彻于整个生产过程，通过数码识别系统，可以实现车辆的每个零部件以及每台机器的每次作业都可被追踪和分析。基于这种“物联网”架构，生产效率得到提高，而先进的设备并辅以自动进行的大数据监测和分析，让生产线的品质管理更为高效，使“零缺陷”生产更接近现实。同时，3D打印（增材制造）和智能穿戴设备也在新大东工厂得以应用。

喷涂机器人

今年5月，伴随华晨宝马新大东工厂正式开业，全新一代BMW 5系Li正式下线。全新BMW 5系Li拥有同级科技含量最高的冲压工艺，同级最多元化的车身材料组合，同级最精密的车身连接技术， 所有这些的实现都源自极具前瞻性的科技投入。全新5系Li也因此成为迄今为止实现国产的技术最先进，工艺最复杂的车型。

创新是华晨宝马企业战略的重要基石，华晨宝马一直坚持创新、责任和可持续发展，并将可持续发展贯穿全价值链，将其视为在中国市场取得长期成功的关键因素。华晨宝马厚积薄发，正在开启本土化发展的全新历程，引领汽车行业的变革，继续示范和引领“中国制造2025”战略的实施。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204448-1.html

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