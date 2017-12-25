国家能源局李创军：破解制约新能源推广利用的瓶颈

国家能源局新能源和可再生能源司副司长李创军：目前，我国新能源利用快速发展，同时也面临着不少问题需要解决。
国家能源局新能源和可再生能源司副司长李创军：目前，我国新能源利用快速发展，同时也面临着不少问题需要解决。比如，省份之间的壁垒问题依然存在，在电力整体富裕的情况下，部分地方政府通过行政手段优先保障本省煤电机组发电，对消纳外来新能源电力积极性不高，在一定程度上阻碍了新能源的跨省跨区消纳。此外，现在的传统化石能源价格还难以反映资源稀缺程度，也未考虑环境保护支出，降低了新能源产业的竞争力。同时，新能源补贴资金一直存在较大缺口，一些补贴差不多两年才能拿到手，增加了发电企业的财务负担，影响了企业发展新能源的积极性，同时补贴拖欠也迟滞了光伏、风电电价的进一步调整。
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