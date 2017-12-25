　
主页 > 产业 > 新能源 > 正文

林光互补 光伏产业扭转大同采煤沉陷区窘况

点评

科技传媒网 互联网转载 2017-12-25 12:19

2015年6月，《大同采煤沉陷区光伏发电基地规划及2015年实施方案》获得国家能源局批准，国家能源局首个“光伏领跑者示范基地”项目在大同落地。

大同在长期大规模的煤炭开采中，形成了约1687平方公里的采煤沉陷区。为了解决采煤沉陷区这些遭到破坏的闲置土地，2015年6月，《大同采煤沉陷区光伏发电基地规划及2015年实施方案》获得国家能源局批准，国家能源局首个“光伏领跑者示范基地”项目在大同落地。光伏项目为大同的经济转型找到了方向，为几十年难以破解“一煤独大”的经济发展模式找到了突破口。

林光互补 光伏产业扭转大同采煤沉陷区窘况

大同先天条件很好，属于光照二类地区。再一个它要有一些电网的接入与消纳具体的条件，采煤过程中需要供电，形成了稳定的220千伏的环网。

虽说采煤沉降区的土地遭到破坏已经闲置，但大部分属于退耕还林用地，属于林地。如何将这些闲置土地合法化利用是摆在当地政府部门面前的难题。经过反复论证大同市提出了“林光互补”的新设想。就是做光的同时，满足林业管理、生态管理。

林光互补 光伏产业扭转大同采煤沉陷区窘况

在左云镇一排排太阳能电池板沿着山势整齐排列，在湛蓝的天空映衬下显得蔚为壮观。2016年6月，由13家公司组成，总占地4.95万亩的一期“光伏领跑者基地”建成并陆续并网发电。华电大同光伏项目、联合光伏项目分别落户秦家山村、台子山村。

秦家山村与华能光伏签订了土地流转协议，按照每年360元/亩，将村集体1349亩地流转出去，合同期为26年，村集体每年能够收入土地流转费48万多元，这笔收入对于多年零收入的村集体来说无疑是雪中送炭。

这笔钱村里将按照人数均分，村民每人每年能够拿到600元，加上退耕还林补贴，加在一起村里每户一年可以拿到补助2000多元，这也成为了众多村民的生活保障钱，通过光伏项目村民有了实实在在的收益，尝到了甜头。目前秦家山村只流转了三分之一的土地，剩余土地他们将参股联合建设光伏项目，希望通过光伏产业让村民获得更多收益，重塑秦家山村的辉煌。

林光互补 光伏产业扭转大同采煤沉陷区窘况

山西省大同市左云县店湾镇 镇长 赵瑞春：光伏项目落地建成，并且投产以后，给我们带来了新的希望和新的活力。我们一年的收入大约是一千多万，老百姓脱贫攻坚的主战场就在我们光伏厂区，我们22个村都兴办了光伏产业，这些村都完成、实现了集体经济破零的任务。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204451-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:林光互补山西大同

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

实录：“创新双月谈”国家高新区与新经济生态

创新双月谈系列活动，是从去年8月份正式启动的。这个活动到目前为止是第九期，前面有八期。前八期是由中国科技体制改革研究会国家高新区专委会来主办、由长城所

科技传媒网创客必读科技新闻

杜比全景声营造视听盛宴 爱奇艺创新技术加持有嘻哈Live巡回

杜比全景声营造视听盛宴 爱奇艺创新技术加持有嘻哈Live巡回演唱会北京站

科技传媒网每日精选阅读

观察：互联网医疗下半场游戏规则已改变

科技新闻记者nbsp;朱萍nbsp;北京报道近几个月，不断地有互联网医疗企业传出来IPO的消息，而且很多以“亿元”为单位的融资消息曝出来，让沉寂了很长一段时间的互联网

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS