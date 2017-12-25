林光互补 光伏产业扭转大同采煤沉陷区窘况

大同在长期大规模的煤炭开采中，形成了约1687平方公里的采煤沉陷区。为了解决采煤沉陷区这些遭到破坏的闲置土地，2015年6月，《大同采煤沉陷区光伏发电基地规划及2015年实施方案》获得国家能源局批准，国家能源局首个“光伏领跑者示范基地”项目在大同落地。光伏项目为大同的经济转型找到了方向，为几十年难以破解“一煤独大”的经济发展模式找到了突破口。

大同先天条件很好，属于光照二类地区。再一个它要有一些电网的接入与消纳具体的条件，采煤过程中需要供电，形成了稳定的220千伏的环网。

虽说采煤沉降区的土地遭到破坏已经闲置，但大部分属于退耕还林用地，属于林地。如何将这些闲置土地合法化利用是摆在当地政府部门面前的难题。经过反复论证大同市提出了“林光互补”的新设想。就是做光的同时，满足林业管理、生态管理。

在左云镇一排排太阳能电池板沿着山势整齐排列，在湛蓝的天空映衬下显得蔚为壮观。2016年6月，由13家公司组成，总占地4.95万亩的一期“光伏领跑者基地”建成并陆续并网发电。华电大同光伏项目、联合光伏项目分别落户秦家山村、台子山村。

秦家山村与华能光伏签订了土地流转协议，按照每年360元/亩，将村集体1349亩地流转出去，合同期为26年，村集体每年能够收入土地流转费48万多元，这笔收入对于多年零收入的村集体来说无疑是雪中送炭。

这笔钱村里将按照人数均分，村民每人每年能够拿到600元，加上退耕还林补贴，加在一起村里每户一年可以拿到补助2000多元，这也成为了众多村民的生活保障钱，通过光伏项目村民有了实实在在的收益，尝到了甜头。目前秦家山村只流转了三分之一的土地，剩余土地他们将参股联合建设光伏项目，希望通过光伏产业让村民获得更多收益，重塑秦家山村的辉煌。

山西省大同市左云县店湾镇 镇长 赵瑞春：光伏项目落地建成，并且投产以后，给我们带来了新的希望和新的活力。我们一年的收入大约是一千多万，老百姓脱贫攻坚的主战场就在我们光伏厂区，我们22个村都兴办了光伏产业，这些村都完成、实现了集体经济破零的任务。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204451-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm