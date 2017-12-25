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百度国际荣获CMO金匠奖――B2C最佳海外营销大奖

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科技传媒网 中文科技资讯 2017-12-25 12:21

百度国际荣获CMO金匠奖――B2C最佳海外营销大奖

　　12月22日，2017年CMO价值营销峰会暨“金匠奖”颁奖典礼在北京隆重举行。百度国际凭借着输入法Facemoji x Rebecca北美营销活动中的突出表现，斩获“B2C最佳海外营销奖”。

百度国际荣获CMO金匠奖――B2C最佳海外营销大奖

　　CMO价值营销峰会暨“金匠奖”颁奖典礼现场

　　“金匠奖”是CMO金匠奖组委会主办，全球最具影响力的独立研究咨询公司Forrester独家智慧支持，CMO训练营承办的营销届盛典。作为唯一关注CMO成长的专业奖项，所有获奖结果均由1000位知名企业CMO与业界专家评选出来，意在发掘独具匠心的品牌营销，从而不断提升CMO价值。最佳海外营销大奖的颁发，是对百度国际出海营销“工匠精神”的肯定，也是百度在海外市场的品牌影响力提升的表现。

百度国际荣获CMO金匠奖――B2C最佳海外营销大奖

　　金匠奖奖杯

　　百度国际事业部总经理胡勇先生说：“非常感谢金匠奖组委会赋予我们的这个奖项。‘B2C最佳海外营销’的荣誉肯定了百度在国际市场营销上的创新与发展。在未来，我们会不断突破现有营销模式，推陈出新，持续提升百度国际在海外市场的品牌地位。”

　　CMO训练营创始人兼CEO班丽婵表示：“近几年来，百度国际与时俱进，一直致力于出海营销。他们紧随海外市场发展的趋势，与我们的‘工匠精神’不谋而合，是出海方面的标杆企业。希望在未来，会有更多的企业走出去，开拓出海的新机遇。”

百度国际荣获CMO金匠奖――B2C最佳海外营销大奖

　　CMO训练营创始人兼CEO班丽婵和百度国际市场营销及公关团队负责人李威林

　　百度国际输入法Facemoji是北美市场上最受年轻人喜爱的输入法之一。2017年9月，Facemoji和美国网红Rebecca Zamolo开展深度合作，结合产品特点， 配合话题和粉丝互动，进行视频及社交媒体等全方位立体传播。该活动迎合了年轻用户的生活方式，跳脱传统营销的框架，将视频、话题和运营活动完美融合，利用粉丝效应以及独家定制的网红表情，成功吸引了大量用户关注及参与。活动期间,#ZAMFAM APK在应用商店个性化榜单中排名第一，累计获得 630次推荐，带来数百万次曝光、近十万次下载，成为业界“品效合一”的样板案例。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204452-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:百度金匠营销大奖

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