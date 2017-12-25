百度国际荣获CMO金匠奖――B2C最佳海外营销大奖
12月22日，2017年CMO价值营销峰会暨“金匠奖”颁奖典礼在北京隆重举行。百度国际凭借着输入法Facemoji x Rebecca北美营销活动中的突出表现，斩获“B2C最佳海外营销奖”。
CMO价值营销峰会暨“金匠奖”颁奖典礼现场
“金匠奖”是CMO金匠奖组委会主办，全球最具影响力的独立研究咨询公司Forrester独家智慧支持，CMO训练营承办的营销届盛典。作为唯一关注CMO成长的专业奖项，所有获奖结果均由1000位知名企业CMO与业界专家评选出来，意在发掘独具匠心的品牌营销，从而不断提升CMO价值。最佳海外营销大奖的颁发，是对百度国际出海营销“工匠精神”的肯定，也是百度在海外市场的品牌影响力提升的表现。
金匠奖奖杯
百度国际事业部总经理胡勇先生说：“非常感谢金匠奖组委会赋予我们的这个奖项。‘B2C最佳海外营销’的荣誉肯定了百度在国际市场营销上的创新与发展。在未来，我们会不断突破现有营销模式，推陈出新，持续提升百度国际在海外市场的品牌地位。”
CMO训练营创始人兼CEO班丽婵表示：“近几年来，百度国际与时俱进，一直致力于出海营销。他们紧随海外市场发展的趋势，与我们的‘工匠精神’不谋而合，是出海方面的标杆企业。希望在未来，会有更多的企业走出去，开拓出海的新机遇。”
CMO训练营创始人兼CEO班丽婵和百度国际市场营销及公关团队负责人李威林
百度国际输入法Facemoji是北美市场上最受年轻人喜爱的输入法之一。2017年9月，Facemoji和美国网红Rebecca Zamolo开展深度合作，结合产品特点， 配合话题和粉丝互动，进行视频及社交媒体等全方位立体传播。该活动迎合了年轻用户的生活方式，跳脱传统营销的框架，将视频、话题和运营活动完美融合，利用粉丝效应以及独家定制的网红表情，成功吸引了大量用户关注及参与。活动期间,#ZAMFAM APK在应用商店个性化榜单中排名第一，累计获得 630次推荐，带来数百万次曝光、近十万次下载，成为业界“品效合一”的样板案例。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204452-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
创新双月谈系列活动，是从去年8月份正式启动的。这个活动到目前为止是第九期，前面有八期。前八期是由中国科技体制改革研究会国家高新区专委会来主办、由长城所
杜比全景声营造视听盛宴 爱奇艺创新技术加持有嘻哈Live巡回演唱会北京站
科技新闻记者nbsp;朱萍nbsp;北京报道近几个月，不断地有互联网医疗企业传出来IPO的消息，而且很多以“亿元”为单位的融资消息曝出来，让沉寂了很长一段时间的互联网
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。