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“碟战太空”扫垃圾 中学生玩转3D打印让想象“变现”

点评

科技传媒网 互联网转载 2017-12-25 12:29

能够防御外星人飞碟和陨石，“身披”磁悬浮外壳的新能源飞碟；能够遍赏外太空风景的观光飞碟；以刘慈欣《三体》小说中，开向星辰大海的飞船为原型的光速飞碟……

能够防御外星人飞碟和陨石，“身披”磁悬浮外壳的新能源飞碟；能够遍赏外太空风景的观光飞碟；以刘慈欣《三体》小说中，开向星辰大海的飞船为原型的光速飞碟……这一件件“脑洞大开”的3D创意作品均出自长沙市各中学的“小科学家”之手。昨天上午，长沙市首届青少年3D打印创意设计大赛决赛在长郡梅溪湖中学举行，最终评委团评选出2名特等奖。

陆空两栖碟形飞行器：不堵车的新姿势

“这是一台适合在未来城市中使用的两栖飞行器，多酷啊！”来自长沙县实验中学的李毅恒设计的“陆空两栖碟形飞行器”获得高中组特等奖。记者看到，这款呈饼状、造型酷似直升机“鱼鹰”的飞行器可以折叠变形。“在平稳的公路上采用陆地行驶状态；如遇到特殊路面或者堵车等状况，飞行器内部的芯片会提前为驾驶者提供前方路障信息并将侧翼展开，利用发动机带动叶片，运用普通空气动力学原理实现飞行。”李毅恒介绍。

李毅恒对自己的作品十分满意：“让心中所想变现，也是对自己的一次历练！”在带队老师刘剑看来，由于成本低、操作简单，这种飞行器未来可能实现普及。

太空清洁飞碟：“追捕”太空垃圾“神器”

来自长郡梅溪湖中学戴宇轩设计的“太空清洁飞碟”获得初中组特等奖。提到设计初衷，戴宇轩告诉记者，今年7月在一则新闻中看到了这样一个观点――利用地球的大气层燃烧是人类目前最可靠的消灭太空垃圾的方法。因此，他想到设计一款能够“捕获”太空垃圾并将之投向地球大气层燃烧的飞碟。

戴宇轩介绍，发现太空垃圾时，飞碟将打开两个外壳并发射探测器精准探测到太空垃圾的位置，计算好轨道，发射一颗网状导弹，捕捉沿途的太空垃圾并投入大气层中，这些垃圾和弹头将同时被烧毁。

长沙市教科院教育质量监测与评估中心主任邹良表示，一个好作品不是艺术品，而应该是关注生活的结果和产物。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-204453-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印创意设计

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