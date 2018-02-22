听云发布《2018中国网络性能报告（1月）》

应用性能管理(APM)在国内外蓬勃发展，被越来越多的企业所接受，听云Network对国内14个行业的200个网站、运营商进行监测，推出《2018中国网络性能报告(1月)》，旨在规范应用性能管理(APM)在网络性能方面的指标定义，帮助DevOps快速了解业务的真实可用性，提高业务级运维能力。

本文截取报告部分内容，除原有的各行业网站访问质量、网络访问质量的关键指标、各行业网站综合性能对比、CDN对网络性能的影响、运营商网络性能对比五个方面外，2018中国网络性能报告》加入全新板块：各行业网站错误类型分析，六大板块综合呈现全国各行业网络性能状况。从整体上看，1月份的全国网络性能状况比2017年12月更加稳定。

一、各行业网站访问质量综述

访问质量包括三大因素，分别是首屏时间、首页打开时间、打开成功率。

1、网站首屏时间

首屏时间是指浏览器在显示第一屏时主页面消耗的时间，通常一个网站的首屏时间在2秒内为标准时间，5秒内用户可以接受，5秒以上就不可容忍了。

与2017年12月份的行业首屏时间相对比，在线视频、新闻资讯、电商行业首屏时间小幅增加，其它行业在1月份的首屏时间均有下降。

其中达到标准水平的行业有：社交、阅读、在线教育

优化建议：

1. 优化网站页面结构

2. 尽量合并css和JS，压缩图片体积

2、网站首页打开时间

首页打开时间是指打开一个网页的总消耗时间，即从DNS解析开始到浏览器返回完成时的时间。

与2017年12月份行业网站首页打开时间相对比，电商、阅读行业网站首页打开时间小幅增加，其他行业在1月份的网站首页打开时间都优于2017年12月。

其中达到标准水平的行业有：运营商、社交、电商、金融

优化建议：

1. 减小页面体积及元素个数

2. 页面内容较多时可使用图片懒加载技术

3、网站打开成功率

网站打开成功率是指成功打开网页次数与总访问次数的比例，反映了不同行业网站的健康程度。

与2017年12月份各行业网站首页打开成功率相比，在线教育、快消、金融、汽车、OTA、在线视频行业首页打开成功率降低，其它行业在1月份的网站首页打开成功率相较于于2017年12月均有不同程度的提升。

其中达到标准水平的行业有：新闻资讯、运营商、互联网金融、在线视频、电商、航空、OTA、阅读

二、网络性能关键指标概述

网络性能优秀与否直接影响了网站的首屏时间、打开时间以及打开成功率，其中影响网络性能的关键指标有：DNS解析时间、建连时间、首包时间、下载速度、延时、丢包率。

1、 DNS解析时间：

DNS解析时间是指监测客户端通过域名解析服务(DNS)，将指定的域名解析成IP地址的消耗时间。

与12月份行业各行业网站DNS解析时间相比，快消、互联网金融、汽车、航空、在线教育、运营商、在线视频行业网站DNS解析时间小幅增加，其它行业在1月份的网站DNS解析时间均优于2017年12月份。

其中达到标准水平的行业有：新闻资讯、在线视频、社交

优化建议：

1. 提升网站授权DNS的网络链路质量

2. 合理设置DNS缓存过期时间

3. 增加监控手段，及时发现DNS解析异常，快速解决问题

2、建连时间

建连时间是指浏览器与Web服务器建立TCP/IP连接的消耗时间，TCP/IP连接三次握手的前两次握手的时间。

与2017年12月份行业各行业网站建连时间相对比，快消，在线视频，电商，阅读，社交，行业建连时间有所增加，其它行业在1月份的网站建连时间均要优于2017年12月份。

尽管大多数行业在网站建连时间上有所优化，但均没有达到标准水平。

优化建议：

1. 增强服务器硬件处理性能

2. 优化现有网络的链路(如采购CDN服务、增加多线机房等)

3、首包时间

首包时间是指浏览器从发送HTTP请求结束开始，到接收到Web服务器返回的第一个数据包的消耗时间，体现了Web服务器的性能。

与2017年12月份的各行业网站首包时间相比，互联网金融、在线教育、社交、汽车、新闻资讯行业网站首包时间在1月份优于12月份。其它行业在1月份的网站首包时间均差于2017年12月份。

其中达到标准水平的行业有：金融

优化建议：

1. 加强服务器端处理性能

2. 优化网络链路

4、下载速度

网站下载速度是指每秒钟监测客户端对网络资源下载的下载字节数，单位为KB/s。

与2017年12月份各行业网站下载速度相比，阅读、生活服务、OTA、电商、运营商行业在网站下载速度上有所下降，其它各行业在1月份的网站下载速度均优于2017年12月份。

其中达到标准水平的行业有：在线视频、互联网金融、金融、快消、在线教育、汽车、阅读、航空、生活服务

优化建议：

1. 增加服务器端带宽冗余

2. 优化链路

5、延时

延时是指一个报文或分组从一个网络的一端传送到另一个端所需要的时间。

与2017年12月份的各行业网站延时相比，电商、新闻资讯行业在网站延时上有细微幅度的增加，其它行业在1月份的网站延时均优于2017年12月份。

其中达到标准水平的行业有：新闻资讯、阅读、电商

优化建议：

1. 图片延迟加载或JS/CSS按需打包等方式减少请求数量

2. JS/CSS/HTML压缩或图片压缩等方式减少请求大小

6、丢包率

丢包率是指测试中所丢失数据包数量占所发送数据组的比率。

与2017年12月份的各行业网站丢包率相比，航空、在线教育、OTA、电商、快消、新闻资讯、互联网金融、金融行业网站丢包率增加，其它行业在1月份的网站丢包率均优于2017年12月份。

其中达到标准水平的行业有：社交、金融、在线视频、阅读、运营商、生活服务

三、各行业网站综合性能对比

综合访问质量和网络性能指标对各行业网站综合性能进行对比。

1、网站综合性能评分标准：

根据各项指标所占权重将各项指标等分成相同的区间值，不同区间值对应不同分值，从而对各项指标进行评分，数据中所展示的结果为加权后的分值。

2、各地区用户体验评分标准：

各地区用户体验得分情况是根据各地区用户体验指标中首屏时间、首页打开时间和首页打开成功率三项指标计算得出。

电商行业：

金融行业：

快消行业：

汽车行业：

除电商、金融、快消、汽车行业外，报告中还涵盖了互联网金融、社交、OTA、生活服务、新闻资讯、在线教育、在线视频、航空、电商、阅读、运营商等13个行业的网站综合性能状况及行业内个的确用户体验得分情况。

其他行业网站综合性能及各地区用户体验情况详见《2018中国网络性能报告(1月)》

四、各行业网络错误类型占比分析

作为2018年新增板块，报告分析了各行业网络错误类型占比Top10，以下部分网站错误类型：

OTA行业：

社交行业：

新闻资讯行业：

生活服务行业：

除OTA、社交、生活服务、新闻资讯行业外，报告中还涵盖了互联网金融、在线教育、在线视频、航空、电商、阅读、运营商等13个行业的网站错误类型占比Top10

其他行业网站错误类型占比情况详见《2018中国网络性能报告(1月)》

五、CDN对网络性能的影响

1、全行业CDN使用情况

从数据中可以看出，97.49%的企业选择使用CDN，多数行业中使用CDN的企业比例都要大于未使用CDN的企业，而在对网络要求比较高的在线视频行业中使用CDN的比例为100%。

2、不同类型CDN加速效果对比

CDN对网络性能的影响主要表现在下载速度、建连时间、首屏时间三大指标。

建连时间：未使用(66.49ms)、商用(59.52ms)、自建(66.80ms)

首包时间：未使用(0.22s)、商用(0.14s)、自建(0.15s)

可用性：未使用(98.25.12%)、商用(99.00%)、自建(99.32%)

五、运营商网络性能对比

1、运营商各时段网络情况

2、运营商各项性能指标详解

本次报告中共选了国内五大电信运营商作为评测对象，分别为中国移动、中国联通、中国电信、中国铁通以及教育网，此次运营商性能指标解读以中国电信为例。

首屏时间

从图中可以看出中国电信在全国各地区，在宁夏和青海地区的首屏时间最短，而在西藏地区的首屏时间最长。

其中将这五大运营商的首屏时间与2017年12月份相比得出，2018年1月份，五大运营商在首屏时间指标上均有不同程度的提升。

各运营商首屏时间及地区分布详见《2018中国网络性能报告(1月)》

各运营商首页打开时间

从图中可以看出，中国电信在辽宁地区的首页打开时间表现最好，达到了5.17s，而在西藏地区的首页打开时间则表现最差，为10.46s。

其中将这五大运营商的首页打开时间与2017年12月份相比得出，在2018年1月份，五大运营商在首屏时间指标上均有不同程度的提升。

各运营商首页打开时间及地区分布详见《2018中国网络性能报告(1月)》

各运营商网站首页打开成功率

从图中可以看出，中国电信在西藏地区的网站打开成功率最高，达到了99.79%，而在广西地区的网站打开成功率最低，为97.56%。

其中将这五大运营商的首页打开成功率时间与2017年12月份相比得出，1月份中国联通、中国电信以及中国铁通、教育网各自所在地区的网站打开成功率均有提升，只有中国移动有小幅度滑落。

各运营商首页打开成功率及地区分布详见《2018中国网络性能报告(1月)》

各运营商DNS时间

从图中可以看出，中国电信在青海地区的DNS时间耗时最短，为29.25ms，而中国电信在云南地区的DNS时间耗时最长，达到了302.58ms。

其中将这五大运营商的DNS时间与2017年12月份相比得出，2018年1月中国铁通、中国移动、中国联通、教育网各自所在地区的DNS时间有所优化，而中国电信则有小幅度滑落。

各运营商首页DNS时间及地区分布详见《2018中国网络性能报告(1月)》

各运营商首包时间

从图中可以看出，中国电信在浙江地区的首包时间耗时最短，为123.81ms，而中国电信在云南地区的首包时间耗时最长，达到了272.92ms。

其中将这五大运营商的首包时间与2017年12月份相比得出，2018年1月中国电信、中国铁通在各自的首包时间方面均有提升，中国移动、中国联通、教育网有小幅度滑落。

各运营商首包时间及地区分布详见《2018中国网络性能报告(1月)》

各运营商下载速度

从图中可以看出，中国电信在江苏地区的下载速度最高，达到了1523.56KB/s，而中国电信在西藏地区的下载速度最慢，仅为560.69KB/s。

其中将这五大运营商的下载速度与2017年12月份相比得出，2018年1月，五大运营商在下载速度指标上均有不同程度的提升。

各运营商下载速度及地区分布详见《2018中国网络性能报告(1月)》

各运营商建连时间

从图中可以看出，中国电信在安徽地区所耗时的建连时间最短，为36.27ms，而中国电信在西藏地区所耗时的建连时间最长，达到了212.67ms。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209676-1.html

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