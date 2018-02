发力拍照,搭载ZUI,联想新机或将颠覆当下手机行业

犹记得2月14日情人节当天,联想副总裁常程与Gina牵手联想手机为广大网友带来了甜蜜的“告白”,“周三见”的预告也给大家埋下了一丝惊喜。大年初六的今天,正值周三,即便身在大洋彼岸,掌掌柜还是不忘抓住春节的尾巴,把周三见的惊喜带给了广大粉丝。

“67年前重达62吨的“乔治”号氢弹引爆成功,向世界证明了核聚变的威力。67年后的今天像素也将发生巨变,再一次给世界带来聚变的力量。We make a photo by what we shot, but we take a shot by what we truely believe in heart. #周三见#假期结束需要充值的请点赞...”常Sir的微博通过67年前氢弹引爆成功引出了当今的像素革命也必将给世界带来聚变的力量,笔者猜测新机或将在拍照上发力,底下网友的评论也是不谋而合,纷纷猜测联想新机必然在图像处理及影像上有所提升,而掌柜常程更是以“知道的太多了”巧妙地回复了网友,不禁让人浮想联翩。

在前几年互联网手机大行其道的手机行业,作为曾经“中华酷联”老牌手机实力厂商之一的联想,虽然不再有当年“诸侯割据分天下”的强势,但骨子里还流淌着互联网厂商所不具备的不俗实力与底蕴,大有“老骥伏枥,只在千里”的壮志。联系之前高管高调“示爱”,此番新机的推出,不难看出联想是下足了决心。从现有信息来看,除了强大的影音拍照能力外,新机还极有可能搭载备受好评的ZUI 3.5定制系统。众所周知,ZUI 系统自推出以来,以美观、简洁、易用圈粉无数,早已成为继MIUI、Flyme后的实力定制系统。

此番联想新机与ZUI强强联合,既有了联想不俗的工业实力与底蕴,又有着ZUI强大的互联网基因,两者相互弥补,取长补短,这种强强联合的模式,在当今手机行业也属少见,势必会对现阶段“根基薄弱”的互联网手机格局造成不小的冲击。曾经的一方霸主虽已“偃旗息鼓”调整了一段时间,但此次在结合强大互联网基因后,再度杀入竞争白热化的智能手机红海市场,剑指“东山再起”,极有可能成为搅动手机市场格局的变革者,

尽管目前联想新机的相关信息只是初露头角,但不难看出,联想此番的新机将与以往的产品线有着鲜明的区别,质量靠硬的工艺实力及强大的ZUI互联网基因的碰撞,使得新机更值得期待,不知下个周三,联想又将为我们带来什么样的惊喜。

