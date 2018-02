外媒:中国无人驾驶或超美,因更放心交出自身数据

(原标题:China is poised to lead in self-driving cars—and it’s not because of technology)

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月22日消息,据国外媒体Quartz报道,中国可能会在无人驾驶汽车的发展上取得领先,超过美国,但并不是因为技术上的优势。

德国技术服务公司T?V Rheinland周二(2月20日)发布的一项调查显示,中国公众更愿意接受自动驾驶汽车,主要是因为他们相信该项技术,并且相比美国人更加放心交出自己的数据。该公司调查了来自中国和美国的1000多名18岁或以上持有驾照的人员。

该调查的结果与福特2017年12月发布的另一项调查相符,后者发现中国成年人对自动驾驶汽车的看法更加积极。在1万名受访者中,83%的中国成年人认同“我对自动驾驶汽车的未来怀有希望”的说法,而美国成年人中这一比例只有50%。

皮尤研究中心在2017年10月进行的一项研究发现,在不想乘坐无人驾驶汽车的美国人中,缺乏信任是最主要的原因。

近十年来,中国迅速采用了许多的新技术,从非接触式支付系统到高速动车网络。另外,中国公民也已经习惯于将自己的数据交给企业和政府服务部门。中国媒体相对较少的负面报道,也可能影响了公众对自动驾驶技术的印象。

“我们只能假定,这种印象一定程度上是中国媒体较少报道无人驾驶汽车技术引发的事故和现有问题造成的,而美国的这类报道似乎要比中国普遍。”TUV Rheinland移动性执行副总裁马蒂亚斯·舒伯特(Matthias Schubert)通过电子邮件向Quartz表示。

舒伯特指出,如果美国想要取得领先,那政府和企业将“需要加强对公众的教育,传达更多有关该新技术的好处的信息”。(乐邦)

原文链接 https://qz.com/1211522/china-is-poised-to-be-the-leader-in-self-driving-cars/

