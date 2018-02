联想高层动作频频 暗示新品或将革新目前拍照技术

联想作为中国国内的龙头企业,在国人眼里联想就是代表着中国的科技,向世界宣告的中国科技。不管是电脑还是手机,联想出品的多款产品都是受到众多国人的赞美。最近,联想集团副总裁常程、联想集团高级副总裁乔健Gina和联想官方博主在新浪微博上的一番互动引起了众多国产手机迷们的关注。网友们纷纷猜测,这番有趣的对话是否是预示着联想即将发布新手机了,“周三见”引起了众多吃瓜群众的关注。

常程微博暗含玄机

在2月21日,常程在微博中写道:“67年前重达62吨的“乔治”号氢弹引爆成功,向世界证明了核聚变的威力。67年后的今天像素也将发生巨变,再一次给世界带来聚变的力量。

We make a photo by what we shot, but we take a shot by what we truely believe in heart.

#周三见#假期结束需要充值的请点赞...”从微博里可以看出,在常程宣布回归联想后所带领的团队下,新品将重点在拍照上发力。同时众多网友相信,在有了联想这座大山下,ZUI的弱项拍照上是会有所改善的,有网友更是说道,安卓手机中,还是ZUK好,那这台继承了ZUK基因的联想新机一定不会令粉丝们失望的。

联想是一家非常注重用户使用体验的品牌,对于手机拍照技术也会下足功夫的,联想一直以来的目的就是为了给用户们提供优秀的用户体验。如果这条微博正如笔者猜测的那样,那么这次联想新机的拍照能力和成像能力将会有一个很大的提升。

联想大佬的一番微博互动为新机预热

在此前的2月14日情人节的当天,联想集团的新副总裁常程在其新浪微博中直接说到:“给我一台现在的手机,记录那时我们的热情,有时会突然忘了,我们还有着约定@乔健Gina”。这条改编王菲和陈奕迅的《因为爱情》歌词的微博,吸引了众多联想手机的粉丝们的关注。而随后联想集团的高级副总裁乔健的回复更是吸引了众多吃瓜群众的眼光,她转发了常程的微博,并说道:“因为热情,还在这个地方,依然随时可以为你疯狂!我们#周三见# @联想手机”。随后联想手机官微的回复让这一“周三见”事件走向了高潮。

网友们把关注点都放在了“周三见”这一时间点上,他们纷纷猜测联想新机的发布时间是否就是在接下来的某个周三。这一番对话把联想粉丝们对于联想新机的热情全都调动起来了,这番对话更是直接引出了联想新机的确凿信息,与此同时引起了国内众多粉丝和媒体的强烈关注。

联想新机的摄像头会有怎样的表现

如今已是双摄像头的年代,当今智能手机市场上的双摄标准应该是怎样的,各个厂家都纷纷给出自己的答案,也正是因为如此,也让目前的手机市场再次进入一个同质化的竞争阶段。而联想作为国产手机中的龙头企业,自愿背负起了改变这个市场现状的大旗,相信这次的联想新机会给国产手机的摄影能力立下一个新的标杆,将会掀起一场变革的风暴。至于联想新机能把手机拍摄做到什么高度,也是会直接影响到国产手机的摄影未来的。虽然联想是肩负着这样的重任可能是道长且阻,但粉丝们都相信以联想的多年以来的研发实力和品牌影响力,不会令众多消费者失望的。无论是拥有更强感光度的摄像头,还是2.0微米的大像素颗粒,这都是消费者希望看到的联想新机的摄像头表现,更清晰更漂亮的手机照片,应该就从这一联想新机开始。

联想一直都是立足于用户的良心企业,其努力和不忘初心粉丝们都是看在眼里的。此次“周三见”的联想新机,会给国内外众多联想粉丝们带来怎样的惊喜,这款新机会拍出怎样的手机美照,中国国内智能手机的摄影未来会是怎样的发展,都是我们期待不已的,联想新机,让我们拭目以待吧!

