　
主页 > 创新 > 创投 > 正文

百度NLP团队登顶MARCO阅读理解测试排行榜 机器阅读理解领军业界

点评

科技传媒网 中文科技资讯 2018-02-22 23:02

百度NLP团队登顶MARCO阅读理解测试排行榜 机器阅读理解领军业界

　　欢度春节之际，人工智能的发展脚步却没有停歇。2月21日，春节假期最后一天，百度自然语言处理团队研发的V-Net模型以46.15的Rouge-L得分登上微软的MS MARCO(Microsoft MAchine Reading COmprehension)机器阅读理解测试排行榜首。

百度NLP团队登顶MARCO阅读理解测试排行榜 机器阅读理解领军业界

　　图1 MS MARCO 排行榜

　　对此，微软 MARCO官方 twitter也发文表示祝贺。

百度NLP团队登顶MARCO阅读理解测试排行榜 机器阅读理解领军业界

　　图2 MS MARCO 官方twitter 向百度表示祝贺

　　MARCO是微软基于搜索引擎BING构建的大规模英文阅读理解数据集，包含10万个问题和20万篇不重复的文档。MARCO数据集中的问题全部来自于 BING 的搜索日志，根据用户在BING 中输入的真实问题模拟搜索引擎中的真实应用场景，是该领域最有应用价值的数据集之一。

　　此次百度NLP在MARCO提交的V-NET模型，使用了一种新的多候选文档联合建模表示方法，通过注意力机制使不同文档产生的答案之间能够产生交换信息，互相印证，从而更好的预测答案。值得注意的是，此次百度只凭借单模型(single model)就拿到了第一名，并没有提交更容易拿高分的多模型集成(ensemble)结果。

　　此前，在机器阅读理解领域，研究者多参与由斯坦福大学发起的SQuAD挑战赛。但相比SQuAD，MARCO的挑战难度更大，因为它需要测试者提交的模型具备理解复杂文档、回答复杂问题的能力。

　　据了解，对于每一个问题，MARCO 提供多篇来自搜索结果的网页文档，系统需要通过阅读这些文档来回答用户提出的问题。但是，文档中是否含有答案，以及答案具体在哪一篇文档中，都需要系统自己来判断解决。更有趣的是，有一部分问题无法在文档中直接找到答案，需要阅读理解模型自己做出判断;MARCO 也不限制答案必须是文档中的片段，很多问题的答案必须经过多篇文档综合提炼得到。这对机器阅读理解提出了更高的要求，需要机器具备综合理解多文档信息、聚合生成问题答案的能力。

　　百度在自然语言处理领域已经过十余年积累与沉淀，具备了最前沿、最全面、最领先的技术布局，不仅专注于前瞻技术探索，更致力通过技术应用解决实际问题。这也是百度此次选择MARCO数据集而不是SQuAD的主要原因。目前，百度的阅读理解、深度问答等技术已经在搜索等产品中实际应用，它可通过深入地分析、理解用户的问题，从相关网页中定位答案，并经过总结、提炼、归纳后把答案在显著的位置呈现给用户，使用户不需要点开网页就可以直接获取准确答案，大大地提升了用户获取精准信息的效率。这样的技术和服务，每天响应着数亿次的用户请求。

　　“此次在MARCO的测试中取得第一，只是百度机器阅读理解技术经历的一次小考，”百度自然语言处理首席科学家兼百度技术委员会主席吴华表示，“我们希望能够与领域内的其他同行者一起，推进机器阅读理解技术和应用的研究，使AI能够理解人类的语言、用自然语言与人类交流，让AI更‘懂’人类。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209680-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:登顶MARCO阅读理解

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

补齐“民生短板” 防范“假小镇 真地产”

“城无产不兴，产无城不立。”然而在过去的城镇化进程中，未能做到产业与城市并驾齐驱，导致部分地区产城分割，成为限制人们美好生活的“围城”。

科技传媒网创客必读科技新闻

为陪伴赋能获国际认可 华硕“小布”夺iF设计大奖

为陪伴赋能获国际认可 华硕“小布”夺iF设计大奖

科技传媒网每日精选阅读

实用型金属3D打印入选麻省理工2018年“全球十大突破性技术”

昨日，《麻省理工科技评论》正式公布了2018年“全球十大突破性技术”（10 Breakthrough Technologies 2018），为我们对2018年核心科技的发展提供了很好的前瞻指

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS