刘慈欣微博疑似被盗，网友称面壁人计划已开始,微博 作家 刘慈欣
科技传媒网讯 网易科技新闻 2月22日消息，著名科幻作家刘慈欣个人微博今日晚间疑似被盗，其在今天19:30发布了一条题为“张亚军666【鼻子上长痘痘的原因：内分泌失调】的微博。
刘慈欣的微博早在2009年8月28日就已注册，并在2014年6月由于博文《最糟的宇宙和最好的地球》更新顺带转发而发布了第一条微博，现在这条微博已经被删除，仅留下今日疑似账号被盗后所发微博。尽管如此，大刘的微博仍拥有近7万名粉丝。
有网友在微博下评论称，这是大刘面壁人计划的一部分。
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