华为总裁任正非前总裁助理加盟新造车势力？

近日，据华为内部传出的消息称，任正非先生的前总裁助理毛天华先生已离职，并加盟一家名为赛麟汽车的新公司。为证实这一消息的可靠性，记者联系了几位华为在职员工，对方表示不予置评。

根据记者调查，毛天华先生已在华为工作近23年，曾任任正非前总裁助理等要职。作为一名华为新市场开拓的干将，毛天华先生在职期间，曾先后开拓了华为在英国、加拿大、美国等重要海外市场业务，为华为全球布局和快速扩张做出了重要贡献。对于这样一位重量级高管为何突然离职，具体原因目前仍不得而知。同时，为进一步确认毛天华先生是否已经加盟赛麟汽车，记者拨通了美国赛麟汽车中国总部电话了解情况。

赛麟汽车的前台员工向记者表示，“自去年赛麟加速拓展中国汽车市场以来，不断有行业顶尖人才及高管相继加盟，但目前并没有这位毛天华先生的相关入职信息。”

记者从网上搜索到关于赛麟的相关信息，赛麟汽车是一家有着35年造车历史的美国顶级跑车制造企业，其创始人是有着“世纪汽车大师”之称的史蒂夫·赛麟。而一家传统汽车公司与IT大咖传出绯闻，相信与整个汽车行业注重新能源、注重自动驾驶等新技术发展方向有着密切的关系。

虽然毛天华先生加盟赛麟的传言最终还是未能得到证实，但就目前许多互联网行业大咖纷纷开始创立或是加盟各色新造车势力的大背景来看，这则传闻并不是空穴来风。小编将会持续关注此事发展。

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