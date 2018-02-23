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联想新机蓄势待发，掌柜的微博再爆猛料！

点评

科技传媒网 中华网 2018-02-23 01:01

联想新机蓄势待发，掌柜的微博再爆猛料！

　　最近一段时间，沉寂了许久的联想手机终于迎来了大动作，一时间就成为了手机圈的热议话题。近日，联想集团副总裁常程接连在微博爆出新机消息，引发了网友的广泛关注。曾经几何时，联想ZUK系列一直深受用户的喜爱和追捧，凭借它强大的配置、极高的性价比赢得了一大批忠实粉丝。而在手机行业竞争激烈的今天，蓄势已久的联想手机终于再度推出自家新品手机，市场格局正在悄然发生变化。

联想新机蓄势待发，掌柜的微博再爆猛料！

　　作为国内知名品牌，联想想必已经是家喻户晓了，从电脑到手机，联想旗下产品总是让人人感到放心、踏实。也正因为此，联想新机的消息一经爆出，瞬间就吸引了一大批消费者的关注。从掌柜微博后缀来看，这款产品或为S5，同时这条微博也隐隐指出，此次联想新机将重点针对手机拍照进行提升，掌柜称，“67年前重达62吨的“乔治”号氢弹引爆成功，向世界证明了核聚变的威力。67年后的今天像素也将发生巨变，再一次给世界带来聚变的力量。”

联想新机蓄势待发，掌柜的微博再爆猛料！

　　在2014年之前，联想的手机业务可谓是如日中天，甚至一度成为国内第一大手机厂商。当然这得益于联想的销售战略，在中国，三大运营商垄断了整个市场，因而具有最广泛的客户基础，联想正是看准了这一点，迅速出击，创造了无与伦比的辉煌。随后又推出了ZUK品牌，并迅速在手机市场占得一席之地。

　　手机作为联想的第二大业务，此次这款新机的问世，无疑向世人宣告，联想手机要再度复出了。如今，拍照手机已经成为手机定位的一个重要方面，不少网友猜测，既然这款新机主打拍照，不出意外，它应该配备了时下主流的双摄像头，掌柜微博更是提到这款新机支持像素聚变，那么它到底强大在哪些方面呢?

联想新机蓄势待发，掌柜的微博再爆猛料！

　　拥有双摄的手机大多都支持人像模式，一枚摄像头对焦在人物上，拍摄一张正常的照片，另一枚摄像头则拍摄一张整张照片都虚化模糊的照片。然后通过算法，将两张照片合并，就可以生成一张突出人物，从而达到背景虚化的效果。

　　像iPhone上的双摄，一枚是标准焦距，而另一枚是长焦距。一般模式下，拍摄正常焦距的照片则会启用主摄像头，而需要拍摄远景时长焦距镜头便启动，以达到更好的拍摄效果。而这次联想新机或许将在此基础上拥有像素聚变，四颗像素可以智能组合为2.0微米大像素颗粒，具有更强的感光度，拍出的照片更加清晰。

　　在更远的未来，如果单摄技术仍然难以打破技术瓶颈，那么我们就很有可能在手机上见到越来越多的摄像头。联想一直以来都是立足于用户需求，做更好的产品，从目前爆出的消息来看，我们依稀可以感受到手机摄影未来的发展方向。此外，这款手机可能还会搭载人们喜爱的ZUI3.5系统。尽管ZUI近期在硬件产品上一直没有大动作，但自从不少用户收到ZUI 3.5的更新后就大加赞赏。ZUI一向以简洁、易用著称，在国内外不少数码爱好者中也是圈粉无数。

　　尽管目前网上这款新机的曝光信息不多，但不难想象它的优秀程度，一经发布必将引起不小的震撼，或将对整个手机市场进行一场变革。同时，这也对反映出联想手机向互联网发力的一个信号，意味着手机市场品牌格局的改变。作为世界顶级品牌，传统手机行业优势加之ZUI的互联网基因，这股势能将会是非常强大，能否为大家带来更多惊喜，让我们拭目以待!

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209684-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:蓄势待发掌柜爆猛料

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