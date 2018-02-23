工业4.0变革：从自动化到智能工厂的飞跃

随着机器人等自动化技术的不断进步，越来越越多的企业利用大数据分析提升业务和绩效。预计，未来商品价格可能会进一步下降，与此同时，人类更多的工作可能会被淘

近年来，机器人等自动化技术不断进步，给人类生产车间带来巨大的变化。越来越多的企业开始利用大数据分析提升业务和绩效，自动化系统促进了生产力的提升，降低了企业投资风险和增加了回报率。预计，未来商品价格可能会进一步下降，与此同时，人类更多的工作可能会被淘汰掉。

在2017年末，位于美图加利福尼亚州桑尼维尔的Quanergy公司新制造工厂投入使用，该工厂将智能制造理念提升到一个新的水平。Quanergy将此工厂用于生产LiDAR（激光雷达）传感器，此激光雷达可使自动驾驶车辆感知周围环境并引导驾驶和避免碰撞。

那么，这个工厂有什么特别之处？它拥有一个高容量的全自动生产线，位于无尘室环境中。生产线具有最先进的半导体处理和包装设备，其中包括沿着该生产线连接机械的传送系统，将硅晶片的原材料转化为成品LiDAR传感器。

据该公司介绍，该工厂还负责传感器的自动校准和最终测试，提供高质量和可靠性的LiDAR生产方案。这是一间灵活性极高的工厂，通过物联网连接技术，使制造变得更加高效，业务响应更快速。这就是工业4.0模式的工厂，这种工厂在2018年将会出现更多样本。

自动化技术影响了一切

自动化和智能机器人可能会重塑我们的世界。有机构分析认为，未来十年将有50％的工作会被机器所代替，这些职位包括了运输和物流行业的工人，办公和行政岗位以及生产领域的劳动力。随着人工智能等技术和高端自动化的应用发展，许多中产阶级也会给时代淘汰。

机器人能够在更多短的时间内完成工作，而且出错机率非常少，这将使得工厂数以千计的岗位被替代，制造业就业机会逐步消失。随着与自动化相关的技术不断进步，裁员将变得更加激进。据相关研究显示，87％的制造业失业源于工厂效率的提高，这就是经常被引用的蓝领工人的杀手。

自动化创新解决了基础设施、生产力和劳动力方面的紧迫问题。人工智能和自动化将迎来一个更便宜的产品时代。但是，当智能成为超级智能，比聪明人更聪明的机器将会构成更大的风险，人们与机器将进入竞争阶段，许多人会在竞争过程中输掉。

许多人认为，人工智能将会给社会带来更多的经济效益，企业在生产和决策上使用人工智能以提升整体效率。但从短期来看，生产智能化的过渡令人不安，大量的工作被代替可能会带来破坏性的影响。

我们正在迎来一场前所未有的变革，随着自动化技术的进步，我们的工作方式已经发生改变。配备了学习能力的程序，拥有自主决策计算能力的智能系统将消灭更多的技术和非技术类工作岗位。

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