马斯克又搞事情？其公司将开挖华盛顿至纽约高速隧道

据外媒报道，近日，埃隆・马斯克的 （The Boring Company） 公司获得了美国华盛顿政府的批准，可以在纽约和华盛顿特区之间挖掘一个地下隧道，在两座城市间建造一个高速交通系统。

2017 年 7 月 20 日，马斯克 对外宣布，其为地下交通系统成立的（The Boring Company）已经获得监管部门“口头”批准，开始筹划建立一条连接纽约和华盛顿（约 363 公里）的超高速地下运输系统，该系统可以实现把两座城市之间的旅行时间缩短到 29 分钟。

根据规划，该系统的每个吊舱可以容纳 16 人，通过电动滑板运输到不同的站点，同时部分轨道还可以搭载汽车往返于多个车站，汽车通过地面上的托盘下降到地下。该系统的隧道网络可多达 30 层，既可传输行人、汽车，也可以传输超级列车。

据报道，马斯克的这一设想获得了特朗普政府的支持，特朗普女婿贾里德・库什纳领导下的白宫美国创新办公室，以及马里兰州州长拉里・赫根的支持。马里兰州已经向“无聊公司”提供了公用事业许可证，但目前该公司尚未在马里兰州动工，因为还需要更多的许可审核。

目前该项工程已经在纽约大道的一处已关闭的停车场内开始准备性的挖掘工作。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209686-1.html

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