英特尔计划投资50亿美元扩大以色列工厂芯片产能
据路透社北京时间2月22日报道，以色列经济部长伊莱·科恩(Eli Cohen)周三在与英特尔公司会谈后表示，英特尔计划投资50亿美元扩大以色列南部水牛城(Kiryat Gat)芯片工厂的产能。
科恩称，Kiryat Gat工厂的扩建工程将从今年启动，到2020年完工。英特尔此前已表示，计划把该工厂的制造工艺从22纳米升级到10纳米，生产更小、速度更快的芯片。
英特尔发言人不予置评。
2014年，英特尔投资60亿美元升级水牛城工厂，其中5%为以色列政府补助，而且获得了5%的10年企业税优惠。在最新宣布的50亿美元工厂增产计划中，英特尔预计将最高获得10%的政府补助。以色列经济部发言人称，具体补助将取决于英特尔的最终增产提议。
以色列经济和财政部、税务局相关负责人将在下月会面，就英特尔的提议概要达成原则上的一致。以色列经济部将负责审核英特尔的详细计划。
受到新一代处理器发布的推动，英特尔去年在以色列的出口额从2016年的33亿美元增加到36亿美元。自1974年以来，英特尔已经在以色列累计投资了170亿美元，雇佣了1万多名员工，60%从事研发工作。
去年，英特尔斥资153亿美元收购了以色列自动驾驶汽车技术公司Mobileye。
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