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高通推新技术让无线耳机更好用：就是要弃耳机孔

点评

科技传媒网 快科技 2018-02-23 04:01

高通推新技术让无线耳机更好用：就是要弃耳机孔

　　高通在安卓手机中的地位有多重要无需赘言，其一举一动都影响着手机厂商在新机上功能的推进，比如3.5mm传统耳机接口，大家都在努力将它从手机上给剔除。

　　继之前发布QCC5100低功耗蓝牙芯片后，现在高通再次推出了一个新技术，而它就是TrueWireless Stereo，这些努力都是为了无线耳机能够更好用更易用。

　　相比上一代来说，新的TrueWireless Stereo技术可以允许耳机在主副模式之间自动切换，同时两个耳机均可以直接与主机设备连接，这样可以更好的改善功耗问题。

　　此外，新的TrueWireless Stereo技术还大幅减少音频延迟，而最新的骁龙845处理器中，还自带了Broadcast Audi功能，这是将单一音源推送给多个耳机或扬声器用的。

　　毫无疑问，未来手机连接的耳机设备中，将会是蓝牙耳机的天下，而越来越多的手机厂商开始跟随苹果，抛弃3.5mm耳机接口，而高通此举无疑是加快了这个传统耳机接口的消亡。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209688-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:无线耳机高通就是要

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