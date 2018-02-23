　
主页 > 创新 > 创投 > 正文

电商春节不打烊改变消费习惯 苏宁：60%消费者过年“空手”回家

点评

科技传媒网 中文科技资讯 2018-02-23 07:00

电商春节不打烊改变消费习惯 苏宁：60%消费者过年“空手”回家

　　每年从农历腊月二十三小年开始，快递公司陆续停运，直到正月十五，这期间的快递几乎处于半停滞状态。然而今年春节期间，“过年不打烊”的服务则几乎成了标配，以苏宁物流、顺丰、EMS为代表的多家物流快递均未停止服务，成为今年过年的一大特色。

　　受物流影响最大的当然是电商平台，如今网购已经融入到人们的日常生活中，而过年期间又是人们消费集中爆发期，快递停运则造成了最直接的影响，给消费者带来了极大的不便。但是，多家快递公司的“春节不打烊”正在改变这样一个状况，物流技术的升级，电商平台的服务，这些正在带给人们新的消费习惯。从苏宁易购发布的年货节购物大数据中可以看出一些端倪。

电商春节不打烊改变消费习惯 苏宁：60%消费者过年“空手”回家

　　受益电商“春节不打烊”60%消费者“空手”回家过年

　　根据数据显示，60%的异地过年消费者选择“空手”回家。苏宁易购相关负责人告诉记者：“这个变化很明显。以前的情况是不管春运多拥挤，很多人返乡过年，都要给家人带上一些礼物表达心意，大包小包一堆，非常麻烦!现在人们习惯了网购，关键是像苏宁易购这样的电商平台推出了春节不打烊，春节期间照常派送，很多消费者就选择人货分离，网购年货礼物到家，自己就可以一身轻松回家。”

　　就记者了解到的情况，近年来电子商务的飞速发展，年轻人已经习惯了网购。当前，80后、90后的主流消费人群平时工作比较繁忙，压力很大，并没有多少时间去逛街购物，所以网购是最方便的。尤其是在春节前，很多年轻人没有太多时间去给家人挑选礼物，在网上选购成为很多人的选择，不过因为春节物流问题，在前几年并不是特别明显。

　　苏宁易购相关负责人称：“随着物流科技的发展，加上最近两三年的尝试，我们已经完全能保障春节期间的物流问题，真正的做到了春节不打烊。这给很多消费者提供了新的选择。”

　　春节期间购物频次高 年轻人不再选择“囤”年货

　　另外一个明显的现象是，现在的消费者不再喜欢“囤”年货。为什么说“囤”年货，以前到了过年期间，基本上各行各业都会放假休息一段时间，所以在年前，人们就要充分考虑到过年期间的购物需求，提前备足了年货“囤”起来。

　　来自苏宁易购的数据显示，春节期间消费者购物的频次明显增加，也就是消费者不再一次性的买很多年货，而是把战线拉长，随时下单，想买什么就买什么。苏宁易购相关负责人称：“如果没有电商的春节不打烊，这种情况是很难想象的，随着国内电商的不断成熟，消费者的信赖度越来越高，最终才会有这种情况出现。”

　　在记者看来，除了“春节不打烊”的原因，现在消费者习惯的变化也跟物流的效率相关，早期的快递我们网购一件商品，需要三五天偏远地区甚至需要一周才能送到。但现在不同了，以苏宁物流为代表，快递效率大大的提升，在全国一线城市基本都能达到半日达、当日达，超过300个城市能够实现次日达，甚至在部分城市，苏宁易购还能实现2小时极速达和定时达。

　　基于这种情况，人们在春节购物其实与平时已经没有太大区别，随时下单，很快就能收货，所以才有了现在这种消费变化。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209690-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:电商苏宁消费习惯

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

补齐“民生短板” 防范“假小镇 真地产”

“城无产不兴，产无城不立。”然而在过去的城镇化进程中，未能做到产业与城市并驾齐驱，导致部分地区产城分割，成为限制人们美好生活的“围城”。

科技传媒网创客必读科技新闻

为陪伴赋能获国际认可 华硕“小布”夺iF设计大奖

为陪伴赋能获国际认可 华硕“小布”夺iF设计大奖

科技传媒网每日精选阅读

实用型金属3D打印入选麻省理工2018年“全球十大突破性技术”

昨日，《麻省理工科技评论》正式公布了2018年“全球十大突破性技术”（10 Breakthrough Technologies 2018），为我们对2018年核心科技的发展提供了很好的前瞻指

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS