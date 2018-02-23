电商春节不打烊改变消费习惯 苏宁：60%消费者过年“空手”回家

每年从农历腊月二十三小年开始，快递公司陆续停运，直到正月十五，这期间的快递几乎处于半停滞状态。然而今年春节期间，“过年不打烊”的服务则几乎成了标配，以苏宁物流、顺丰、EMS为代表的多家物流快递均未停止服务，成为今年过年的一大特色。

受物流影响最大的当然是电商平台，如今网购已经融入到人们的日常生活中，而过年期间又是人们消费集中爆发期，快递停运则造成了最直接的影响，给消费者带来了极大的不便。但是，多家快递公司的“春节不打烊”正在改变这样一个状况，物流技术的升级，电商平台的服务，这些正在带给人们新的消费习惯。从苏宁易购发布的年货节购物大数据中可以看出一些端倪。

受益电商“春节不打烊”60%消费者“空手”回家过年

根据数据显示，60%的异地过年消费者选择“空手”回家。苏宁易购相关负责人告诉记者：“这个变化很明显。以前的情况是不管春运多拥挤，很多人返乡过年，都要给家人带上一些礼物表达心意，大包小包一堆，非常麻烦!现在人们习惯了网购，关键是像苏宁易购这样的电商平台推出了春节不打烊，春节期间照常派送，很多消费者就选择人货分离，网购年货礼物到家，自己就可以一身轻松回家。”

就记者了解到的情况，近年来电子商务的飞速发展，年轻人已经习惯了网购。当前，80后、90后的主流消费人群平时工作比较繁忙，压力很大，并没有多少时间去逛街购物，所以网购是最方便的。尤其是在春节前，很多年轻人没有太多时间去给家人挑选礼物，在网上选购成为很多人的选择，不过因为春节物流问题，在前几年并不是特别明显。

苏宁易购相关负责人称：“随着物流科技的发展，加上最近两三年的尝试，我们已经完全能保障春节期间的物流问题，真正的做到了春节不打烊。这给很多消费者提供了新的选择。”

春节期间购物频次高 年轻人不再选择“囤”年货

另外一个明显的现象是，现在的消费者不再喜欢“囤”年货。为什么说“囤”年货，以前到了过年期间，基本上各行各业都会放假休息一段时间，所以在年前，人们就要充分考虑到过年期间的购物需求，提前备足了年货“囤”起来。

来自苏宁易购的数据显示，春节期间消费者购物的频次明显增加，也就是消费者不再一次性的买很多年货，而是把战线拉长，随时下单，想买什么就买什么。苏宁易购相关负责人称：“如果没有电商的春节不打烊，这种情况是很难想象的，随着国内电商的不断成熟，消费者的信赖度越来越高，最终才会有这种情况出现。”

在记者看来，除了“春节不打烊”的原因，现在消费者习惯的变化也跟物流的效率相关，早期的快递我们网购一件商品，需要三五天偏远地区甚至需要一周才能送到。但现在不同了，以苏宁物流为代表，快递效率大大的提升，在全国一线城市基本都能达到半日达、当日达，超过300个城市能够实现次日达，甚至在部分城市，苏宁易购还能实现2小时极速达和定时达。

基于这种情况，人们在春节购物其实与平时已经没有太大区别，随时下单，很快就能收货，所以才有了现在这种消费变化。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209690-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm