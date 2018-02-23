ARM推出iSIM新技术：今后不再需要实体SIM卡

最近这几年，SIM卡从大卡发展到中号卡(MicroSIM)，再到苹果主推的NanoSIM成为现在的标配，其中一个非常明显的好处就是释放出更多的内部元件空间(目前，nanoSIM的标准大小是12.3x8.8mm)。

然而，eSIM(虚拟SIM卡)的出现意味着，未来，实体SIM卡可能要最终销声匿迹。

据外媒报道，著名芯片设计企业ARM(安谋)公布了iSIM技术，也就是在ARM架构的SoC层面集成SIM卡，成为手机和运营商实现通信的新纽带。

这一套设计平台命名为Kigen，包含Kigen OS系统(符合GSMA规范)、有安全加密的独立硬件区块等。

当然，需要指出的是，这套平台首先适用的是IoT物联网设备，今后可能会自然而言地面向手机产品。ARM希望，在2035年以前，有超过万亿的设备集成iSIM技术。

不过，就像eSIM的推广被运营商掣肘一样，iSIM同样需要后者的大力配合。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209691-1.html

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