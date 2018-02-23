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惠普第一财季营收145.17亿美元 净利19.38亿美元

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-02-23 07:41

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惠普第一财季营收145.17亿美元 净利19.38亿美元


科技传媒网讯 网易科技新闻 2月23日消息，惠普（NYSE:HPQ）今天公布了截至1月31日的2017财年第一财季财报。报告显示，公司该季度营收为145.17亿美元，去年同期为126.84亿美元，同比增长14%；按美国通用会计准则计（GAAP），净利润为19.38亿美元，去年同期为净利润6.11亿美元，同比增长217%；合摊薄后每股利润为1.16美元，去年同期为每股利润0.36美元，同比增长222%。

按非美国通用会计准则计（Non-GAAP），净利润为8.03亿美元，去年同期为净利润6.46亿美元，同比增长24%；合摊薄后每股利润为0.48美元，去年同期为每股利润0.38美元，同比增长26%。

截至季度末，公司手持现金及现金等价物共计54.75亿美元，截至上年末为69.97亿美元。

各部门业绩

个人系统部门营收为94.40亿美元，去年同期为82.16亿美元，同比增长15%。

打印业务部门营收为50.76亿美元，去年同期为44.64亿美元，同比增长14%。

业绩预期

2018财年第二财季，GAAP摊薄后每股利润预计将在0.42美元至0.46美元；Non-GAAP摊薄后每股利润预计将在0.45美元至0.49美元。

2018财年全年，GAAP摊薄后每股利润预计将在2.53美元至2.63美元；Non-GAAP摊薄后每股利润预计将在1.90美元至2.00美元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209692-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:惠普财季gaap

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