惠普企业第一财季营收76.7亿美元 净利14.4亿美元

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月23日消息，惠普企业（NYSE:HPE）今天公布了截至1月31日的2017财年第一财季财报。报告显示，公司该季度营收为76.74亿美元，去年同期为69.02亿美元，同比增长11%；按美国通用会计准则计（GAAP），净利润为14.36亿美元，去年同期为净利润2.67亿美元，同比增长438%；合摊薄后每股利润为0.89美元，去年同期为每股利润0.16美元，同比增长456%。

按非美国通用会计准则计（Non-GAAP），净利润为5.47亿美元，去年同期为净利润7.72亿美元，同比下滑29%；合摊薄后每股利润为0.34美元，去年同期为每股利润0.45美元，同比下滑24%。

截至季度末，公司手持现金及现金等价物共计76.73亿美元，截至上年末为95.79亿美元。

各部门业绩

企业部门营收为63.31亿美元，去年同期为57.55亿美元，同比增长10%。

软件业务营收为6.20亿美元，去年同期为5.70亿美元，同比增长9%。

金融服务营收为8.88亿美元，去年同期为8.23亿美元，同比增长8%。

业绩预期

2018财年第二财季，GAAP摊薄后每股利润预计将在0.10美元至0.14美元；Non-GAAP摊薄后每股利润预计将在0.29美元至0.33美元。

2018财年全年，GAAP摊薄后每股利润预计将在1.35美元至1.45美元；Non-GAAP摊薄后每股利润预计将在1.35美元至1.45美元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209693-1.html

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