Pixvana推出VR Casting 助用户轻松管理和分发VR视频

2018年02月22日，在数个月前，科技初创公司Pixvana宣布完成了1400万美元的融资，以继续开发他们基于云端的视频内容创建与分发平台SPIN Studio。现在，这家公司发布了旨在帮助用户更轻松管理和分发虚拟现实视频的工具，VR Casting。

VR Casting是一个简化的解决方案，可以帮助内容创作者和发行商利用他们的“配对与共享”系统，直接将360度/VR视频发送至多个头显。

除了为SPIN Studio带来了VR Casting之外，Pixvana同时推出了一款免费应用SPIN Play。SPIN Play旨在通过一键设备配对将内容直接发送到VR头显，并且支持一系列的主流平台，包括Steam，谷歌Play和Oculus Store。现在，消费者可以通过单个应用来向目标设备分享所有的VR视频内容，并且提供高质量的流式传输，或者通过可选的直接下载进行本地播放。

Pixvana的联合创始人兼执行总监Forest Key在一份声明中指出：“Pixvana正在改变XR故事叙述者创建，管理和展示VR视频体验的方式。SPIN Studio是第一个为用户提供了简单方法来管理单个应用中的VR流式传输和下载，同时无需构建白标签应用的平台。这彻底改变了向目标受众或与大众分享沉浸式体验所需的易用性和效率。”

包含SPIN Play应用的SPIN Studio兼容所有的主流VR头显，包括三星Gear VR，HTC Vive，谷歌Daydream，Oculus Rift，Oculus Go和WMR等等。

Swordfish的创意总监Matt Sliverman表示：“VR Casting能够改变行业，并且将会广泛应用于所有类型的故事情节，如电影节，产品和运动培训，商业演示以及销售节目等活动。SPIN Studio提供直观的功能，能够支持用户重新控制流媒体体验，为不同位置的观众提供沉浸式体验。”

VR Casting是PixvanaXR视频分发工具中的最新功能。授权客户还可以独家访问Pixvana Publisher Network (PPN)，并且通过领先的VR分销渠道来发布内容和实现营收。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209695-1.html

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