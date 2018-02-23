GreeVRCapital完成1830万美元募资 投资范围扩大至AR和MR

2018年02月22日，VRChat，TheWaveVR和Littlstar等初创公司背后的投资机构GREE VR Capital日前宣布，他们已经募集了1830万美元。这个原名为GVR Fund的机构同时将改名为GFR Fund，并且将于今年下半年进行第二次募资。

这个投资基金成立于2016年，他们在两年间已经投资了17家早期阶段的企业(主要是北美的VR/AR/MR行业)。据了解，这个基金将“积极寻求AR和MR创业公司进行投资，并重点关注移动AR平台，AR云，消费AR应用和企业AR，包括AR眼镜。”

GREE VR表示，团队将继续致力于帮助美国初创公司寻求与日本投资者和市场领导者接触。该公司表示，名称变更扩大了基金的覆盖范围，凸显出他们不再局限于VR，而是更重视“前沿技术”。他们强调，这个术语旨在包含VR/AR/MR。

VR视频流式传输平台Littlstar的联合创始人兼执行总监Tony Mugavero表示：“GFR投资了我们的A轮融资，同时为我们在开发美国和亚洲市场上提供了重要的帮助。他们在2016年把我们带到日本，并将我们介绍给多个受认可的投资者，帮助我们成功争取索尼和其他人成为新的投资者。GFR为我们带来的关系网和知名度对于Littlstar取得成功至关重要，这同时为我们拓展新市场提供了机会。”

迄今为止，GFR Fund已经投资了17家公司，包括VRChat，SPACES，Sliver.tv，Littlstar，Insidemaps，YBVR，Immersv，Experiment 7，TheWaveVR，Sturfee，InsiteVR，Streem，DottyAR，Upload和Torch3D。除了GREE之外，Colopl VR Fund，mixi，Inc，Maruhan，雅虎日本和Akatsuki都是这个基金的有限合伙人。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209696-1.html

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