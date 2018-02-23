Apple Pay全球用户达1.27亿 iPhone用户仅1/6在用,iphone apple pay 苹果 电脑 蒙斯特
（原标题：Apple Pay used by estimated 127M users globally, but analyst claims only 16 percent of iPhones used for payments）
科技传媒网讯 网易科技新闻 2月23日消息，据国外媒体Appleinsider报道，苹果声称Apple Pay的活跃用户数量翻至两倍多，处理交易额同比增至三倍多。风投公司Loup Ventures的分析师吉恩・蒙斯特(Gene Munster)称，这些增长“令人印象深刻”，但他估计，全球iPhone用户中仅有16%在手机上使用Apple Pay。
Loup Ventures指出，截至2017年底，Apple Pay在全球拥有1.27亿名用户，较2016年底的6200万人增多了不少。iPhone在全球的活跃用户数达7.95亿人。照此计算，Apple Pay用户仅占iPhone用户的16%，不过还是高于2016年的8%。
Loup Ventures的分析报告还表示，2017年激活的新iPhone中，大约30%启用了Apple Pay。
在美国，iPhone用户有3800万人，其中20%至30%使用过Apple Pay。这样算来，Apple Pay的美国活跃用户占全球用户的5%。在美国以外的市场，Apple Pay的活跃用户为8900万人，占全球用户的11%。
在最近的股东大会中，苹果证实，过去一年Apple Pay经历快速发展，在移动设备采用率赶超电脑的俄罗斯和中国，Apple Pay很快被市场接纳。CEO蒂姆・库克承认，“移动支付的发展比我预想的慢。”
蒙斯特指出，分析报告并未覆盖Apple Pay Cash功能，原因在于，这一个人转账功能在去年12月刚推出，可供分析的数据并不充足。
蒙斯特表示，“我们对接下来3至5年Apple Pay被广泛接纳充满信心，”和iOS的整合让Apple Pay成为“最易使用的电子钱包。”
用户使用率是体现Apple Pay增长情况的一项要素。不过蒙斯特指出，企业和金融机构对Apple Pay的接纳与日俱增。单单去年，全球支持Apple Pay的银行数量增长41%至2707家。
对美国百强零售商的分析显示，Apple Pay的使用率在全面增长，其中零售商在应用中使用该服务的比例增多了9%，移动网站的使用增长率高达85%，台式电脑网站增长了56%。
1月，Apple Pay副总裁詹妮弗・贝利(Jennifer Bailey) 透露，美国零售商中已有50%支持Apple Pay，该服务刚推出时这一比例仅3%。贝利称，智能手机和平板的交易额占据美国电子商务的25%，相较实体店增长了10倍多。(惜辰)
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209698-1.html
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