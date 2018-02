Apple Pay全球用户达1.27亿 iPhone用户仅1/6在用

(原标题:Apple Pay used by estimated 127M users globally, but analyst claims only 16 percent of iPhones used for payments)

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月23日消息,据国外媒体Appleinsider报道,苹果声称Apple Pay的活跃用户数量翻至两倍多,处理交易额同比增至三倍多。风投公司Loup Ventures的分析师吉恩·蒙斯特(Gene Munster)称,这些增长“令人印象深刻”,但他估计,全球iPhone用户中仅有16%在手机上使用Apple Pay。

Loup Ventures指出,截至2017年底,Apple Pay在全球拥有1.27亿名用户,较2016年底的6200万人增多了不少。iPhone在全球的活跃用户数达7.95亿人。照此计算,Apple Pay用户仅占iPhone用户的16%,不过还是高于2016年的8%。

Loup Ventures的分析报告还表示,2017年激活的新iPhone中,大约30%启用了Apple Pay。

在美国,iPhone用户有3800万人,其中20%至30%使用过Apple Pay。这样算来,Apple Pay的美国活跃用户占全球用户的5%。在美国以外的市场,Apple Pay的活跃用户为8900万人,占全球用户的11%。

在最近的股东大会中,苹果证实,过去一年Apple Pay经历快速发展,在移动设备采用率赶超电脑的俄罗斯和中国,Apple Pay很快被市场接纳。CEO蒂姆·库克承认,“移动支付的发展比我预想的慢。”

蒙斯特指出,分析报告并未覆盖Apple Pay Cash功能,原因在于,这一个人转账功能在去年12月刚推出,可供分析的数据并不充足。

蒙斯特表示,“我们对接下来3至5年Apple Pay被广泛接纳充满信心,”和iOS的整合让Apple Pay成为“最易使用的电子钱包。”

用户使用率是体现Apple Pay增长情况的一项要素。不过蒙斯特指出,企业和金融机构对Apple Pay的接纳与日俱增。单单去年,全球支持Apple Pay的银行数量增长41%至2707家。

对美国百强零售商的分析显示,Apple Pay的使用率在全面增长,其中零售商在应用中使用该服务的比例增多了9%,移动网站的使用增长率高达85%,台式电脑网站增长了56%。

1月,Apple Pay副总裁詹妮弗·贝利(Jennifer Bailey) 透露,美国零售商中已有50%支持Apple Pay,该服务刚推出时这一比例仅3%。贝利称,智能手机和平板的交易额占据美国电子商务的25%,相较实体店增长了10倍多。(惜辰)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-209698-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm