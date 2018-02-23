2018年1月英国太阳能光伏装机量累计达12.8吉瓦

根据英国商业，能源和工业战略部（BEIS）发布的最新临时统计数据，截至2018年1月底，英国安装的新能源装机容量达到了12．8吉瓦。

根据英国商业，能源和工业战略部（BEIS）发布的最新临时统计数据，截至2018年1月底，英国安装的新能源装机容量达到了12．8吉瓦。

1月份，新增量约为9兆瓦。然而，BEIS指出，最新的一个月的数据应该被视为临时数据，并且可能会向上修正，因为新的运营地点会收到更多的数据。

2017年3月新装机容量也出现类似信息，因为根据该国现已到期的可再生能源义务计划开发的已完工项目规模从50千瓦到5兆瓦不等，可能会进一步增加。

截至目前，2017年3月份是去年新增光伏容量最高的月份，达到632兆瓦。

总体而言，根据BEIS的临时数据，2017年约有954兆瓦的新光伏系统连接到英国电网。相比之下，2016年新增光伏发电量为2．14吉瓦，而2015年和2014年新增光伏发电量分别为4．2吉瓦和2．49吉瓦。

在累计容量中，1．48吉瓦太阳能装机容量是以25MW以上的大型光伏电站的形式出现，而5MW以及25MW之间的太阳能设备又占4．39GW。范围在50kW到5MW之间的装机容量达到了3．38吉瓦。

就住宅和商业光伏而言，4kW及以下的太阳能系统占最大份额，累计约为2．53吉瓦的装机容量，其次是光伏阵列在10kW和50kW之间，累计约767兆瓦，光伏系统在4kW和10kW之间的装机容量累计达到216兆瓦。

整体而言，英国约46％的新能源发电装机容量来自超过5兆瓦的电力设施，另外20％则是来自4kW及以下的住宅太阳能系统。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209699-1.html

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