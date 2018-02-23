2017山东荣成完成518个光伏发电项目 共15.17MW

日前，从荣成市发改局获悉，2017年，随着“山东省工业绿动力计划”的深入推进，荣成市加强引导和服务等具体措施，有效推进了全市分布式光伏发电项目迅速发展。

日前，从荣成市发改局获悉，2017年，随着“山东省工业绿动力计划”的深入推进，荣成市加强引导和服务等具体措施，有效推进了全市分布式光伏发电项目迅速发展。截至目前，荣成市已建设完成并网分布式光伏发电项目总计518个，总装机容量15．17兆瓦。

据了解，荣成市发改局对企业屋顶光伏发电项目经窗口辅导，企业直接上网办理并纳入省企业投资备案系统。同时为方便企业，避免跑路多办事少的窘境，荣成市公开办事电话和微信平台，及时对企业备案项目开展指导，对不符合要求的备案项目提供明确信息。

与此同时，荣成市发改局还编制并完善了居民家庭项目和企业项目两份《分布式光伏发电项目备案、验收和补贴申请流程一次性告知单》，对分布式光伏发电项目的相关政策、备案验收流程进行了全面详细的说明，使业主充分获取信息，避免了居民和企业因为一项手续耽误过多的时间。

2017年，全市核准备案分布式光伏发电项目总计694个，总装机容量28．49兆瓦。建设完成并网分布式光伏发电项目总计518个，总装机容量15．17兆瓦。其中企业车间厂房屋顶光伏发电项目19个，装机容量9．6兆瓦。精准扶贫光伏发电项目30个，装机容量2．15兆瓦。居民及自然人家庭光伏项目469个，装机容量3．42兆瓦。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209700-1.html

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