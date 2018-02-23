3D打印最新发展趋势：2018年将增长近20％，达到120亿美元

近日，国际数据公司（IDC）“全球半年刊3D打印支出指南”更新，预测2018年全球3D打印技术支出将达到120亿美元，比2017年支出增长19．9％。此外，IDC预计，到2021年，全球3D打印行业的支出将达到近200亿美元，年复合增长率（CAGR）将达到20．5％。

此次IDC国际分析师团队考察了欧洲，亚太地区和美国等9个地区的主要市场。在3D打印三大领域中，硬件将达到69亿美元，材料达到67亿美元，而软件的增长速度将低于其他市场。

包括按需零件生产服务在内的3D打印服务在花费方面排名第二，到2021年预计总值约为55亿美元，而3D打印软件的销售额预计将以约18．6％的年均复合增长率增长。

IDC还确定哪些制造行业在3D打印技术上花费最多。3D打印将由三大产业主导：汽车，航空航天和医学支出最为显着，占IDC预测期间全球支出的一半以上。行业分析离散制造，如汽车，飞机和玩具等不同的项目，预计将出现在支出之上。其次，3D打印在医疗保健方面，预计2018年的总支出将近13亿美元。医疗保健部门将越来越多地转向3D打印以制造手术指南，矫形装置，植入物等。预计医疗保健行业在五年预测期间的复合年增长率将达到35．4％。

2018年其他着名的3D打印行业包括教育（预计为9．74亿美元）和消费品（8．31亿美元）。有趣的是，IDC预测，在预测专业服务和零售业市场将超过消费行业。

一些重量级的工业项目可能会促成这一趋势。2017年，国防和航空航天制造商洛克希德・马丁公司（Lockheed Martin）斥资3．5亿美元在一个新的高级卫星生产中心（包括工业增材制造生产）在医疗方面，美国国立卫生研究院625万美元的3D生物打印和再生医学中心规划了今年最大的支出之一。

预计医疗保健业经历最快的增长，估计复合年增长率（CAGR）达到35．4％。用于组织，器官和骨骼的3D打印／生物打印解决方案被认为是领先的花费。

根据IDC预测，应用程序按照应用程序显示的花费最多。

按需服务

IDC客户见解与分析研究经理Marianne D＇Aquila评论说：“3D打印解决方案已经远远超出了原型设计的范围，在多个行业内部和之间流行。”

由专业3D打印机构和3D打印机制造商提供的3D打印服务，预计到2021年将达到55亿英镑的年度支出，重点是按需部件生产和供应链系统集成。

D＇Aquila继续说道：“随着3D打印更为主流，新产品，售后部件，牙科物体和医疗支持物件的零部件将在未来五年继续保持显着的增长机会。”“到2021年，医疗保健行业也有望实现翻番，因为经济高效的定制印刷的好处将继续得到实现。”

尽管如此，尽管如此，原型仍然是3D打印在很多领域的主要用途，尽管售后零件生产，新产品也是重要的用途。IDC报告预测，在离散制造领域，这三种3D打印用例将占今年全球开支的44％。

定制的肩部更换的3D打印原型。

最后，IDC报告按地区划分了开支预测。2018年，美国预计花费最多（48亿美元），其次是西欧，预计花费35亿美元。正在迅速成为3D打印行业的重要角色的中国，预计到2018年将花费达到15亿美元。总体而言，截至2021年，分析的9个地区中有6个地区的复合年增长率将超过20％。

最终，全球范围内的3D打印似乎在各行各业中不断发展，越来越多地被广泛应用。 “我们相信，我们仍然只是抓住3D打印的潜力来推动数字化转型。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209701-1.html

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