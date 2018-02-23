“十九大”强调建设制造强国 发展实体经济

新时代，实体经济是解决我国社会主要矛盾、保障和改善民生的根本之策。

在党的十九大报告中，习近平总书记提出，“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势”，包括加快建设制造强国，加快发展先进制造业，促进我国产业迈向全球价值链中高端，培育若干世界级先进制造业集群。12月12日，他在江苏徐州进行十九大后的首次调研时再次强调，必须始终高度重视发展壮大实体经济，抓实体经济一定要抓好制造业。

新时代，实体经济是解决我国社会主要矛盾、保障和改善民生的根本之策。

实体经济以物质资料的生产经营活动为主要内容，在国民经济发展过程中给人类提供基本生活资料并改善人们的生活水平，它关系经济发展的本义和宗旨、关系绝大多数人的就业和收入、关系国计民生，是人类社会赖以生存和发展的基础。

近年来，习近平总书记在多个重要场合反复强调，中国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，中国是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。

制造业是实体经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。要提高实体经济发展水平，就必须加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。

值得注意的是，不仅我国重视制造业的高效高质发展，近年来，发达国家高端制造业回流也在加速，以及其他发展中国家争相承接制造业转移，我国制造业面临“双向挤压”的严峻挑战，急需加快转型升级。

《中国制造2025》已启动实施两年多，数据显示，2017年，中国规模以上工业增加值增速达到6．6％，比2015年和2016加快了0．5和0．6个百分点，改变了自2010年以来单边放缓的走势，处于近3年最好水平。2017年工业企业利润增幅也创造了2013年以来的最高值，规模以上工业企业实现利润总额同比增长了21％，比上一年提高了12．5个百分点。

2018年1月30日，在国新办举行的2017年工业通信业发展情况发布会上，工信部部长苗圩介绍，2018年将从六方面推动“中国制造2025”：继续深入实施好制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新五大工程；创建“中国制造2025”国家级示范区；培育若干世界级的先进制造业集群；推进制造业与互联网融合发展，组织实施工业互联网的平台培育、百万工业企业“上云”等工程；提升制造业的供给体系质量，落实好2018年钢铁去产能任务，实施新一轮重大技术改造升级工程；优化制造业的发展环境，特别是深化“放管服”改革，降低制度交易性成本等。制造强国建设已经进入了全面实施阶段。

发展实体经济要把重心放在做强做优制造业上。中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。要解决这个矛盾就必须要提高实体经济的水平，要加快建设制造强国，让我国具有强大的制造业，特别是高端制造业，从制造大国迈向制造强国。

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