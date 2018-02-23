法电与中企合资布局中国光伏发电

14日，法国电力集团旗下专注可再生能源开发的新能源公司（简称法电新能源公司）与中国亚洲洁能资本有限公司宣布在中国成立合资公司，共同在华建设和运营分布式光
14日，法国电力集团旗下专注可再生能源开发的新能源公司（简称法电新能源公司）与中国亚洲洁能资本有限公司宣布在中国成立合资公司，共同在华建设和运营分布式光伏发电项目。
两家公司表示，新成立的合资公司将集合双方优势，充分发挥亚洲洁能资本在中国分布式新能源发电的现有布局，并吸收法电新能源丰富的国际发展经验以及其针对企业能源消纳的专业解决方案，致力于帮助更多工业企业生产并使用绿色电能。
法电新能源公司是可再生能源电力市场的领导者，总装机容量超过10吉瓦，主要集中在陆上和海上风能以及新能源。亚洲洁能资本专注于屋顶光伏项目，为企业客户提供一站式清洁能源服务。
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