我国首个光伏技术标准创新基地落户保定英利

2月22日是正月初七。春节长假后上班第一天，传来好消息，国家技术标准创新基地（光伏）获国家标准化管理委员会批复，由英利牵头正式启动建设，这是我国首个光伏
2月22日是正月初七。春节长假后上班第一天，传来好消息，国家技术标准创新基地（光伏）获国家标准化管理委员会批复，由英利牵头正式启动建设，这是我国首个光伏领域的技术标准创新基地。
近年来英利大力实施标准化战略，牵头成立了“河北省新能源标准化技术委员会”，已经主持制定和参与制定IEC和SEMI国际标准、国家标准、行业标准等各类标准共计超过80项，主持制定和参与制定标准总数量位居光伏行业前列。同时，英利拥有光伏材料与技术国家重点实验室、国家能源光伏技术重点实验室等4个国家级研究平台。“依托英利在技术、标准化工作经验和国家级研发平台等各方面的优势，建设国家光伏技术标准创新基地，形成一个技术标准创新引领的发展环境，支撑我国光伏产业的健康发展。”国家技术标准创新基地（光伏）负责人宋登元博士表示。
国家技术标准创新基地（光伏）建设完成后，不仅针对光伏产业的新技术、市场需求，研制并产出一批技术标准，而且基地将成为技术标准成果转化、创新标准化人才培养、标准化国际合作、标准试验验证等方面的重要平台，助推我国牢牢掌握光伏产业国际标准的话语权。
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