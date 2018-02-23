谷歌利用AI投放网页广告 测试显示发行商收入提高10%
2月22日消息，据国外媒体报道，谷歌正式推出一个使用机器学习的系统Auto Ads，它不仅能决定用户看到的广告类型，而且还能决定这些广告出现的位置。
这项人工智能技术可以决定一个页面放置多少广告合适，在哪里放置它们。这样，广告商不得不放弃控制权，但谷歌坚信他们会对结果感到满意。因为，一个长期的beta测试发现，利用该系统放置广告令发行商的收入平均增加了10%。
不过人们担心依赖人工智能可能会产生问题。Beta测试者也抱怨他们的页面上充斥着广告，另外虚假广告或其他虚假宣传也同样让用户头疼。虽然人工智能技术可以让小广告发布者轻松地获得广泛的受众，但它增加出现不合适的广告的可能性，不仅是在网站上，很有可能是在显眼的位置。
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