针对AR平台设计 高通展示骁龙845 XR处理器平台
曾经的VR和AR行业在爆发时增长之后逐渐冷却，冷却是因为行业回归理性，不再盲目的发展和追捧。现如今大公司纷纷布局VR和AR领域，这个行业正在稳步增长。高通公司也不例外，他们刚刚发布了骁龙845处理器，作为Android平台最强旗舰，这次处理器还有一个新的平台骁龙845Xtended Reality(简称骁龙845 XR)。
这个平台主要是针对AR或者VR设备设计的，让头盔可以不再连接笨重的PC设备，而相对独立运行，这样头盔就具备更轻便的特点。目前他们已经与HTC Vive Focus和Oculus GO平台开始合作。
经过拓展之后骁龙845可以实现对VR和AR更好的支持，配合Adreno 630图形处理器，该平台可以让移动终端实现括头戴式显示器内的传感器和摄像头，可实现六个自由度运动控制。它能够实现同时定位和映射来检测真实世界中的物体，并避免它们或将它们集成到虚拟环境中。
该处理器的图形性能比之前大幅度提升，工作效率也成倍增长，甚至可以还支持单眼2K也就是整体4K分辨率的能力。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209708-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
“城无产不兴，产无城不立。”然而在过去的城镇化进程中，未能做到产业与城市并驾齐驱，导致部分地区产城分割，成为限制人们美好生活的“围城”。
为陪伴赋能获国际认可 华硕“小布”夺iF设计大奖
昨日，《麻省理工科技评论》正式公布了2018年“全球十大突破性技术”（10 Breakthrough Technologies 2018），为我们对2018年核心科技的发展提供了很好的前瞻指
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。