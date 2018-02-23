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针对AR平台设计 高通展示骁龙845 XR处理器平台

点评

科技传媒网 TechWeb 2018-02-23 12:04

针对AR平台设计 高通展示骁龙845 XR处理器平台

　　曾经的VR和AR行业在爆发时增长之后逐渐冷却，冷却是因为行业回归理性，不再盲目的发展和追捧。现如今大公司纷纷布局VR和AR领域，这个行业正在稳步增长。高通公司也不例外，他们刚刚发布了骁龙845处理器，作为Android平台最强旗舰，这次处理器还有一个新的平台骁龙845Xtended Reality(简称骁龙845 XR)。

　　这个平台主要是针对AR或者VR设备设计的，让头盔可以不再连接笨重的PC设备，而相对独立运行，这样头盔就具备更轻便的特点。目前他们已经与HTC Vive Focus和Oculus GO平台开始合作。

　　经过拓展之后骁龙845可以实现对VR和AR更好的支持，配合Adreno 630图形处理器，该平台可以让移动终端实现括头戴式显示器内的传感器和摄像头，可实现六个自由度运动控制。它能够实现同时定位和映射来检测真实世界中的物体，并避免它们或将它们集成到虚拟环境中。

　　该处理器的图形性能比之前大幅度提升，工作效率也成倍增长，甚至可以还支持单眼2K也就是整体4K分辨率的能力。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209708-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:处理器高通高通展示骁龙

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