国家能源局：用改革创新办法解决清洁能源消纳问题

国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏日前表示，用改革创新的办法来解决清洁能源消纳问题。

国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏日前表示，用改革创新的办法来解决清洁能源消纳问题。

梁志鹏在国家能源局日前举行的发布会上说，解决清洁能源消纳问题，主要有五方面措施。一是制定可再生能源中长期发展规划，制定可再生能源发电成本下降的路线图，实行可再生能源电力配额制，形成促进可再生能源生产和消费的新机制。

二是结合可再生能源发展“十三五”规划中期评估和调整，优化可再生能源发展的思路、布局和建设时序，加强可再生能源开发与能源、电力等规划的统筹协调。

三是优化电力系统调度运行，制定保障清洁能源优先发电的实施细则，统筹水电流域综合监测和梯级联合优化运行，发挥电力系统的灵活性和大电网的统筹协调作用。

四是加强调峰电源管理，加快调峰电源建设，推进煤电机组灵活性改造，严格规范自备电厂运行管理，提升电力系统的调峰能力。

五是深入推进电力市场化改革，加快推动辅助服务市场建设，以市场化方式促进清洁能源消纳利用。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209710-1.html

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