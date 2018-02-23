3DGENCE推出工业3D打印机F340，材料涵盖PLA到PEEK

3DGence 正是是一家具有解决PEEK 3D打印产品开发的工业打印机制造商。3D打印的PEEK被认为是熔丝制造（FFF）的最大挑战之一。在500°C的极端打印温度下，维持3D打
3DGence 正是是一家具有解决PEEK 3D打印产品开发的工业打印机制造商。3D打印的PEEK被认为是熔丝制造（FFF）的最大挑战之一。在500°C的极端打印温度下，维持3D打印的适当环境可能会非常棘手，例如高级热塑性塑料和航空航天工业的标准。
通过设计3D打印机与多个模块一起工作，波兰3D打印机制造商确保其机器可以适应所有行业的最新情况，包括运输，机械制造和汽车等领域。
3DGence的最新系统INDUSTRY F340是一款专业的双重挤出3D打印机。配备三个可互换的模块，INDUSTRY F340能够在190°C和500°C之间的温度下打印。该系统的多个模块涵盖广泛的3D打印热塑性塑料，从标准PLA和ABS，PC 到坚固的PEEK灯丝。
工业F340是许多公司车间的永久固定装置，包括波兰的定制消防车制造商和赛百灵，高端汽车运动用排气制造商。
Industry F340 3D打印机也已投入开发，并且3DGence即将推出的DOUBLE 3D打印机，大大缩短了预期的上市时间。
工业F340专业FFF 3D打印机是用于工业车间的多功能生产单元。
在工业F340上3D打印PEEK
INDUSTRY F340的HTmax是用于在高达500°C的温度下进行3D打印的模块，用于打印PEEK等高性能热塑性塑料。辅助挤出机中的辅助材料是一种专用的分离材料。头部中的两个喷嘴都具有0．4mm的标准直径。
带有专用支撑材料的3D打印PEEK部件的照片。
由于PEEK塑料的高机械性能，以及优异的耐温性，3DGence R＆d制成的范围的功能性样机部件用于DOUBLE三维打印机。开发工作包括制造用于3D打印机内部测试的热成型盖罩工具。
这一发展过程中最重要的因素是生产时间大大缩短。3DGence市场营销经理Mateusz Sidorowicz解释说：“它使我们能够检查零件如何适应产品，并更快更实惠地发现缺陷。”
该零件是通过热成型工艺生产的，其中一片材料被加热到180°C。之后，片材在PEEK部分上拉伸并抽真空。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209711-1.html
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