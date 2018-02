巴西要为发射火箭提供场地,SpaceX波音有兴趣?

图示:波音公司首席执行官丹尼斯·米伦伯格(Dennis Muilenburg)及SpaceX公司首席执行官伊隆·马斯克(Elon Musk)

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月23日消息,据国外媒体报道,巴西国防部长周四表示,SpaceX,波音公司和其他公司已表示有兴趣从巴西阿尔坎塔拉军事基地发射火箭。据该官员称,政府希望“几个国家”和公司能够决定利用巴西基地发射火箭。

据悉,波音公司,洛克希德马丁公司,SpaceX公司和其他美国航空航天公司已表示有兴趣在位于赤道附近的巴西阿尔坎塔拉军事基地发射火箭,并于去年12月造访了该基地。

“他们对此印象非常深刻,”巴西国防部长荣格曼(Raul Jungmann)告诉记者,“他们表现出极大的兴趣,但我不能肯定它一定会成行。”

阿尔坎塔拉的位置使其非常适合发射火箭,因为在赤道上将同样的卫星发射至太空所需的火箭燃料要少五分之一。

除SpaceX,洛克希德马丁和波音公司之外,造访阿尔坎塔拉军事基地的还包括美国小型航空航天公司Vector Space Systems和Microcosm。Vector Space Systems的主营业务是发射小型卫星,而Microcosm则专注于提供低成本的太空旅行服务。

前巴西驻美国大使鲁本斯巴博萨(Rubens Barbosa)组织访问该基地时指出,美国公司急于使用阿尔坎塔拉基地。

然而,伊隆·马斯克(Elon Musk)的SpaceX公司本月刚刚成功发射了世界上推力最强大的火箭猎鹰重型火箭,该公司称这些说法不正确。

公司发言人约翰泰勒(John Taylor)在一份声明中表示,SpaceX有意从巴西发射火箭的报道不准确。

洛克希德马丁公司和Vector Space Systems公司并未立即回应置评请求。

波音证实,它曾派出两名高管访问该基地。

全球顶级飞机制造商波音表示:“波音公司认为这是太空行业激动人心的新时代,我们也在制造发射火箭,测试新型太空船,开发创新技术让人类得以在太空深处的轨道上生存。

“国际合作伙伴关系将在实现这一目标方面发挥出重要作用,我们期待着巴西的参与,”波音在一份声明中表示。

波音目前正在寻求收购世界第三大商用飞机制造商巴西航空工业公司Embraer,后者也是巴西航空航天业的主要参与者。

需要清楚的是,在南美国家与美国签署技术保障协议(TSA)以保护美国知识产权之前,美国公司将无法从巴西发射火箭。

2000年双方曾有意达成该协议,但遭到了前任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦(Luiz Inacio Lula da Silva)领导的左翼政府的强烈反对,未能得到巴西国会的批准。

预计巴西国会此次将批准目前正在处于谈判之中的技术保障协议。

格曼表示,除美国公司之外,中国,俄罗斯,法国和以色列都有兴趣与巴西合作使用阿尔坎塔拉基地。巴西期望基地能有多个用户。

“我认为我们可以建立五个发射平台,” 格曼指出。

许多国家在太空领域都和巴西建立了合作关系。过去二十年来,中国已经为巴西发射了五颗卫星,用于监测农业,环境和亚马逊热带雨林。

在2003年发生爆炸事件后,巴西放弃了自己制造火箭的计划。当时阿尔坎塔拉军事基地发生火灾,事故造成21人死亡。

巴西随后转向乌克兰购买空间技术,但由于存在的诸多问题导致乌克兰无法按照承诺提供火箭,该交易在2015年被取消。(晗冰)

