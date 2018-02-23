5G手机明年上市，VR沉浸式通话可能还要等等？

（原标题：Early 5G phones will make LTE voice calls, add VR and spherical calls later）

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月23日消息，据国外媒体Venturebeat报道，首批5G手机预计将在2019年问世，它们将同时支持5G和4G LTE网络连接，并支持VoLTE通话。不过，实现更惊艳的VR沉浸式通话还需要更多的时间。

VoLTE最初亮相于2014年，该技术能够大幅提升语音通话质量。

目前，国际标准组织3GPP正致力于改进5G通话标准。音频及媒体技术研究机构Fraunhofer IIS指出，3GPP正在研发对“多种声频通道、沉浸式音效、VR通讯用途”的支持，其中包括提升视频和音频通话的音效。Fraunhofer预期，5G将支持“沉浸式通话(spherical calls)”，即，让通话者获得进入对方环境的沉浸式体验。例如，让身处办公室的通话者听见并看见沙滩，而沙滩上的通话者能够感受到办公室。这很值得期待。

关键问题是，这些功能什么时候能够实现。不幸地是，目前无法获得确切的时间。此外，VoLTE技术被运营商采纳的速度也远远慢于预期。目前，T-Mobile用户打给Verizon用户时，没人能够保证通话过程自动使用了更优质的VoLTE标准。T-Mobile和Verizon均为美国运营商。

目前能够保证通话过程启用VoLTE技术的情况如下：两名通话者都使用相同或互通的LTE网络；两名通话者都与兼容VoLTE的信号塔连接；使用VoLTE手机。其它情况只能使用音质较差的传统连接技术。美国三大运营商都在强势支持VoLTE技术：T-Mobile和Verizon的信号塔被VoLTE网络100%覆盖，大多数AT&T的信号塔被VoLTE覆盖。排名第四的Sprint将在2018年秋季部署VoLTE网络。

考虑到LTE网络的现状，这些运营商似乎并不急于升级到5G语音通话。本月初，Verizon完成了对5G视频和语音通话的初步测试。欧洲运营商Vodafone紧随其后，完成了一项从4G转变为5G的类似的语音通话测试。但是这些测试并未包括3GPP正致力的“沉浸式”通话等音效提升技术。

不过，这些运营商正努力把网络硬件从4G提升至5G，在未来，语音通话要获得突破性的提升，或许通过软件升级即可实现。(惜辰)

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209713-1.html

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