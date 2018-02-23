广州三晶电气欧阳家淦：户用光伏发展超出预期，高效、智能产品成为新趋势

最新数据显示，去年我国光伏新增装机达到53GW，占据全球新增装机的50%以上，连续五年成为新增装机全球第一的国家。其中分布式成为了我国光伏行业增长的主要力量，新增装机突破19GW，同比增长3.7倍。在分布式掀起的发展浪潮中，户用光伏更是成为了2017年亮点中的亮点，数据显示， 2017年我国户用光伏装机户数超过50万户，前景诱人。

展望2018，虽然补贴再次下调，但是下调幅度不大，而且扶贫项目电价并未下调，预计户用光伏及光伏扶贫将继续成为市场发展的中坚力量，2018年的光伏市场依然可期。另一方面，在我国光伏产业强势崛起的同时也在不断遭受欧美“双反”、“201”调查等贸易纠纷，光伏产业“走出去”情势不容乐观。

户用光伏市场会继续“火”下去吗？不断的“降本增效”之中，光伏逆变器的发展是否已经遭遇瓶颈？美国“201”调查的落地将给行业带来什么样的影响？针对以上行业问题，广州三晶电气股份有限公司(以下简称：三晶电气)总经理欧阳家淦提出了自己独到的见解。

广州三晶电气股份有限公司总经理欧阳家淦

户用市场将持续火热

从2015年的萌芽，到2016年开始爆发，分布式光伏的发展在近年来势不可挡。突破19GW的装机令人惊异，要知道2016年底分布式光伏累计装机仅为10.32GW。根据最新的政策，在连续四年维持不变之后，2018年的分布式光伏补贴下调了0.05元/瓦。补贴的退坡会终结分布式光伏市场的火热状态吗？答案是不会。谈到分布式光伏的发展，欧阳家淦对科技媒体新能源网编辑表示，或许大型的工商业会因为屋顶资源的限制而发展放缓，但是中小型工商业及户用光伏依然会延续火热的状态。

正是基于对户用光伏市场的看好，三晶电气在2016年就开始进军家庭光伏，抓住了户用光伏爆发的机遇，抢先布局了浙江等国内火热的户用市场。通过在户用光伏市场的布局与发展，三晶电气从单纯的逆变器提供商转型成为了现在的解决方案提供商。对市场机遇灵活的把握让三晶电气得到了快速发展，他们的家庭光伏产品在2017年的出货量达到了12万套，挤进行业前三，成为了行业内领先的企业之一。

取得如此骄人的成绩，欧阳家淦和三晶电气并没有停下前进的脚步，他表示，未来三晶电气还要在家庭光伏领域的基础上延伸出更多的价值。除了家庭光伏，三晶电气还将布局电站运维管理，解决光伏电站“最后一公里”的问题。而且，三晶电气的相关产品也已经研发成功，全新的“晶太阳生态解决方案”将于今年3月份发布。另一方面，三晶电气在储能方面也早已有所规划，目前已经发售了储能产品。除了在光伏领域，三晶电气在供水解决方案、智能升降桌的解决方案方面也有所涉足，说到对于三晶电气未来的企业愿景，欧阳家淦表示：“展望未来，三晶电气致力于成为数字化建筑能源管理服务商。”

逆变器成本将持续下降

近年来，在整个光伏行业“降本增效”的要求下，光伏逆变器的价格连年下降，最新的数据显示，逆变器的价格已经到了0.2元/瓦。经过连续的降价之后，逆变器的价格是否已经来到一个瓶颈？在此情况下，逆变器厂家该通过什么手段来继续“降本增效”？欧阳家淦认为，虽然近年来逆变器的价格已经屡创新低，但是其成本下降还有一定空间，所以未来几年逆变器的价格依然会保持下降的态势，但是下降的幅度会变小。相对于2015年和2016年，2018逆变器的价格下降幅度不会那么大。

面对持续的成本下降压力，企业应该通过技术创新来实现成本的下降。欧阳家淦认为，作为一个电子产品，逆变器的供应链与光伏电池、组件截然不同，其降成本的主要手段还是需要从技术层面下功夫。具体而言就是通过应用一些高效的元器件以及更优的产品解决方案，将逆变器做的更小、更轻；或结合智慧能源管理、智能运维等技术创新，来开发更加高效、智能的新产品。

在发电量为王的时代，逆变器的质量问题也备受关注。关于质量，包括国家质检总局等监督机构以及舆论的监督是对生产厂商的激励，这让厂商更加重视质量问题，促进行业良好的发展。总体而言，经过十来年的发展，我国的逆变器在质量和稳定性等各方面都得到了稳步提升，但仍存在某些不重视质量，只重视价格的生产厂商。而在消费者对产品的优选之下，这些生产厂商势必会逐渐被市场淘汰。

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