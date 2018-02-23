德国如何制定农用地土壤污染管控标准？

为加强农用地、建设用地土壤环境管理，落实《土壤污染防治行动计划》相关要求，环境保护部近日组织编制了《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）（征求意见稿）》《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（征求意见稿）》。那么，国际上的发达国家如何制定土壤环境标准，采取哪些制定方法？以德国为例，本版特刊发相关报道，以飨读者。

中国环境报：为什么要研究德国土壤污染标准？

李佳：德国于1998年3月17日颁布了《联邦土壤保护法》，1999年配套生效了《联邦土壤保护和污染地块条例》，建立了土壤污染风险评估和治理修复的统一方法和标准，是世界上较早颁布土壤保护法案的国家之一。经过长期发展和完善，德国在农用地土壤污染标准制定和应用方面积累了丰富的实践经验。我国自1995年颁布土壤环境质量标准以来，在农用地土壤污染风险管控标准和法规制度建设方面的工作相对滞后。借鉴德国在农用地土壤污染标准制定和实施方面的成熟经验，有助于推进我国相关工作有序开展。

中国环境报：德国土壤污染标准如何划分？

李佳：德国在《联邦土壤保护和污染地块条例》中详细规定了预防值、触发值、行动值3类土壤污染标准的用途。超过预防值意味着未来有可能产生土壤污染问题。超过触发值则需启动调查评估程序以判断土壤污染是否存在风险。超过行动值则意味着风险影响人类健康或环境，应当采取行动消除风险。此外，德国还建立了年土壤污染负荷清单，限定了土壤作为受纳体在一年中通过所有途径可消纳的污染物种类和数量。

由于预防值与土地利用方式无关，而触发值和行动值对于农用地土壤污染风险管控具有重要意义，因此我们主要围绕德国土壤污染触发值和行动值进行研究。

中国环境报：德国标准的保护目标是什么？

李佳：触发值和行动值以保护人体健康、保护农产品质量安全为主要目标。其中，儿童游乐场地、住宅用地、公园和娱乐用地、工业和商业用地等建设用地主要考虑“土壤污染物――人类”的直接接触暴露途径；农用地主要考虑“土壤污染物――作物”的迁移及吸收暴露途径。此外还考虑“土壤污染物――地下水”的淋溶暴露途径。

中国环境报：德国标准制定的原则是什么？

李佳：德国在制定触发值和行动值时，首先考虑地块的用途，提倡遵循简化暴露途径、考虑生物有效性等原则。特别强调土壤污染标准制定时要与土壤样品采集和分析测试等相关技术规定相统一。对于未制定标准的污染物，德国规定可以采用相同的技术推导方法进行风险评估。

中国环境报：在制定农用地标准过程中，德国有哪些创新做法？

李佳：为了建立土壤和作物之间重金属迁移关系，德国联邦环境部建立了“TRANSFER”数据库，包含从大约120种不同作物类型、部位，以及各种土壤提取物质的组合中得出的32万对土壤、作物重金属浓度数据。数据库仅评估大田实际获得的土壤／作物数据，删除了盆栽试验数据、重金属盐应用测试等人工干预条件下获得的数据结果。

对“TRANSFER”数据库中每对数据的土壤重金属浓度――作物重金属浓度（干重）统计学关系进行分析，判断其相关性。对于高相关性的重金属污染物，通过给定的作物可允许最大重金属浓度，反向推算出土壤中重金属的浓度水平，并由此得出20％、50％或80％的作物可能超标的可允许最大土壤重金属浓度。对于低相关性的重金属污染物，则酌情加大可允许最大土壤重金属浓度。

中国环境报：德国农用地土壤污染标准制定方法对我国有哪些启示？

李佳：随着我国土壤环境管理能力的提升和社会公众的关注，原有的相关标准无法满足我国农用地土壤环境复杂多变、各地污染情况轻重不一的实际管理需要。德国农用地触发值和行动值在概念和保护目标上，符合我国当前制定农用地土壤污染风险管控标准的部分要求，其农用地触发值和行动值的推导方法对我国农用地土壤污染风险管控标准的制定具有较高的参考价值。

此外，我国应加强农用地土壤污染风险管控标准的基础研究。制定完善农用地土壤污染风险管控标准研究中长期发展路线图，建设一批基础研究实验室和试验平台，充分做好“土壤污染物――农作物系统”生态毒理学、生物有效性等研究，建立完善统一的农用地土壤污染风险管控数据库，为我国土壤环境质量标准体系的完善奠定科学基础。

同时，建议环保部门加强与国土资源部、农业部、卫生计生委及水利部等部门的分工协作，推动各部门加大农用地土壤污染风险管控相关政策、标准的支持力度，如进一步完善我国食品中污染物限量标准等。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209715-1.html

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