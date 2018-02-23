中电环保：污泥耦合发电业务致净利润大幅增长

2018年2月23日，中电环保公布2017年业绩报告，在过去一年已实现营业收入67,725.15万元，较去年同期增长4.47%；实现利润总额14,374.7万元，较去年同期增长7.09%；
2018年2月23日，中电环保公布2017年业绩报告，在过去一年已实现营业收入67,725.15万元，较去年同期增长4.47%；实现利润总额14,374.7万元，较去年同期增长7.09%；实现归属于上市公司股东的净利润11,826.77万元，较去年同期增长8.46%。
据了解，南京中电环保股份有限公司是一家专业从事工业水处理“系统设备集成及工程总承包（EPC）”的高科技环保企业。
业绩增长的主要原因：
2017年公司污泥耦合发电业务实现了快速增长，工业水处理业务保持平稳；同时，公司环保产业创新和科技服务平台获得了收益。
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