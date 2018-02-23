　
主页 > 产业 > 节能环保 > 正文

中电环保：污泥耦合发电业务致净利润大幅增长

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-02-23 15:02

2018年2月23日，中电环保公布2017年业绩报告，在过去一年已实现营业收入67,725.15万元，较去年同期增长4.47%；实现利润总额14,374.7万元，较去年同期增长7.09%；

2018年2月23日，中电环保公布2017年业绩报告，在过去一年已实现营业收入67,725.15万元，较去年同期增长4.47%；实现利润总额14,374.7万元，较去年同期增长7.09%；实现归属于上市公司股东的净利润11,826.77万元，较去年同期增长8.46%。

据了解，南京中电环保股份有限公司是一家专业从事工业水处理“系统设备集成及工程总承包（EPC）”的高科技环保企业。

中电环保：污泥耦合发电业务致净利润大幅增长

业绩增长的主要原因：

2017年公司污泥耦合发电业务实现了快速增长，工业水处理业务保持平稳；同时，公司环保产业创新和科技服务平台获得了收益。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209716-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:节能环保中电环保

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

补齐“民生短板” 防范“假小镇 真地产”

“城无产不兴，产无城不立。”然而在过去的城镇化进程中，未能做到产业与城市并驾齐驱，导致部分地区产城分割，成为限制人们美好生活的“围城”。

科技传媒网创客必读科技新闻

为陪伴赋能获国际认可 华硕“小布”夺iF设计大奖

为陪伴赋能获国际认可 华硕“小布”夺iF设计大奖

科技传媒网每日精选阅读

实用型金属3D打印入选麻省理工2018年“全球十大突破性技术”

昨日，《麻省理工科技评论》正式公布了2018年“全球十大突破性技术”（10 Breakthrough Technologies 2018），为我们对2018年核心科技的发展提供了很好的前瞻指

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS