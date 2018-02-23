B站数据库已泄露？ 官方调查结果显示并无此事

B站数据库已泄露？ 官方调查结果显示并无此事

近日，多位B站网友反映，他们的视频、昵称、头像等账号内容，在未授权的情况下，被快视频平台的部分账号盗用。为此，个别B站用户还断言：在B站绑定的手机号和密码可直接登录快视频，因此B站数据库可能已遭泄露。对此，B站紧急进行排查，随后发布调查结果声明称：未发现用户账号信息被泄露。

图1：B站调查结果截图

据B站的调查结果显示，B站的用户账号信息不存在泄露现象。对于部分UP主所反映的“用B站注册的手机号码和密码可直接登录快视频”的情况，B站通过技术手段也未能重现。

在对用户回访中发现，用户之所以可直接登录快视频，主要在于其之前采用了相同的密码注册过360旗下的其他产品，如安全卫士、云盘等。再加上360的所有产品线，都是使用统一SSO来登录的。所谓的“数据库泄露”、“账号不安全”等问题均是子虚乌有。

对于个别传闻所称：使用B站账号登录快视频后，账号会被异地登录盗取的说法，B站也予以否认，称并未找到任何确实证据证实该现象存在，反馈的用户B站账号在近期也没有新增的异常登录记录。

图2：快视频声明

此外，快视频官方也就此事发布声明称“安全无小事，账户安全更是网络安全的基础问题”，快视频将对这种造谣行为采取法律手段。同时，快视频还诚邀B站信息安全部门进行无缝对接，共同维护用户的安全和利益。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209717-1.html

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